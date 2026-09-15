Metrópoli | 15-09-26 | 09:57 | Actualizada | 15-09-26 | 09:58 |

La () prevé ambiente cálido a caluroso y cielo mayormente nublado para este martes en la Ciudad de México.

​Se contemplan chubascos con algunas lluvias fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Además, se esperan lluvias fuertes en el poniente y sur de la capital, pronóstico que se extenderá entre las 17:00 y las 20:00 horas.

¿Cuál será la racha de viento para este 15 de septiembre?

​Durante el día habrá vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 24° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

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mahc/LL

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