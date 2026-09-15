La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso y cielo mayormente nublado para este martes 15 de septiembre en la Ciudad de México.

​Se contemplan chubascos con algunas lluvias fuertes puntuales, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Además, se esperan lluvias fuertes en el poniente y sur de la capital, pronóstico que se extenderá entre las 17:00 y las 20:00 horas.

¿Cuál será la racha de viento para este 15 de septiembre?

​Durante el día habrá vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

​En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 24° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.

Para este martes, se espera ambiente cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, chubascos con algunas #lluvias fuertes puntuales acompañadas de actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



🌡#Temperatura máxima: 24 °C

🌡#Temperatura mínima: 14 °C



Mantente informado.… pic.twitter.com/M7rvZTlCbO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 15, 2026

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mahc/LL