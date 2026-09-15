Este martes 15 de septiembre continúa la entrega de la Pensión Bienestar, correspondiente al segundo día de la tercera semana del calendario de pagos. Para algunos beneficiarios, el depósito puede representar un apoyo para cubrir gastos o incluso aportar para la cena de las Fiestas Patrias.

El dinero se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no es necesario acudir a una sucursal el mismo día en que aparece el pago en la cuenta.

Pensiones Bienestar 2026. Foto: Gobierno de México

¿Quién recibe la Pensión Bienestar HOY, 15 de septiembre?

Este martes es el turno de las personas cuyo apellido paterno comienza con la letra M.

Hay que recordar que la entrega de la Pensión Bienestar se realiza de acuerdo con el orden alfabético. Por esta razón, los beneficiarios no reciben el dinero todos el mismo día, sino conforme a la letra inicial de su apellido paterno.

La dispersión del apoyo se realiza cada dos meses y, una vez depositados, los recursos quedan disponibles en la cuenta bancaria del derechohabiente.

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¿Habrá depósito de la Pensión Bienestar el 16 de septiembre?

Una fecha que los beneficiarios deben tener muy presente esta semana es el miércoles 16 de septiembre.

Ese día no habrá depósitos de la Pensión Bienestar, debido a la conmemoración de la Independencia de México. La fecha está considerada como día inhábil, por lo que la dispersión de los recursos se interrumpe durante ese día.

¿Habrá depósito de la Pensión Bienestar el 16 de septiembre? Esto se sabe. Foto: Banco del Bienestar

¿Cuánto dinero depositan a cada persona?

El monto que recibe cada beneficiario depende del programa social al que pertenece. Para el bimestre septiembre-octubre, las cantidades establecidas son diferentes para cada apoyo.

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En la Pensión para Adultos Mayores, el depósito es de 6 mil 400 pesos por bimestre.

Para las beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo correspondiente es de 3 mil 100 pesos.

Pensión Mujeres Bienestar. Foto: Crisanta Espinosa/ Cuartoscuro

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, el monto es de 3 mil 300 pesos.

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Mientras que el programa para Hijos de Madres Trabajadoras contempla un depósito de mil 650 pesos por cada menor registrado.

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¿Cómo quedó el calendario del bimestre septiembre-octubre?

Después de la letra M, el calendario de la Pensión Bienestar continúa con las siguientes iniciales y fechas de depósito.

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Las personas cuyo apellido paterno comienza con las letras N, Ñ y O tendrán su depósito el jueves 17 de septiembre.

Para quienes tienen apellidos que comienzan con P y Q, la fecha marcada es el viernes 18 de septiembre.

Posteriormente, los beneficiarios con apellido iniciado en R recibirán el apoyo el lunes 21 y martes 22 de septiembre.

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Después llegará el turno de la letra S, programado para el miércoles 23 de septiembre.

Las iniciales T, U y V tendrán su pago el jueves 24 de septiembre.

Finalmente, el calendario llegará a su última fecha el viernes 25 de septiembre, cuando recibirán el depósito los beneficiarios cuyos apellidos comiencen con las letras W, X, Y y Z.

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