Ciudad de Panamá.- A partir de este martes los tránsitos por el Canal de Panamá se reducen a 32 diarios, de una media de 36, la segunda restricción de este año a causa del déficit de lluvias que afecta a los dos embalses que alimentan no solo a esta vía, la única de agua dulce del mundo, sino también a la mitad de la población del país centroamericano.

El Canal de Panamá, operativo desde 1914 y con una ampliación o tercer carril en servicio desde 2016 conocida como esclusas neopanamax, utiliza un sistema de reservas para gestionar el tránsito. Este martes por la mañana había 61 buques con reserva y dos sin ella, para un total de 63 naves en espera para cruzar.

De acuerdo con el anuncio oficial del Canal, el número de cupos diarios disponibles en las esclusas centenarias o panamax se ajustan desde este martes a 23, mientras que en la neopanamax se mantienen en nueve, para un total de 32 tránsitos diarios.

La primera restricción, de las únicas dos anunciadas hasta ahora e implementada desde el pasado 3 de septiembre, redujo de una medida de 10 a nueve los tránsitos por la ampliación y a 25, de una media de 26, los cruces por las esclusas centenarias del paso navegable, que une el Atlántico con el Pacífico y tiene a Estados Unidos como principal usuario, seguido muy de lejos por China.

Entre mayo y agosto pasados la cuenca hidrográfica del Canal registró un déficit de lluvias del 34%, según datos oficiales. Foto: iStock

La administradora del Canal, Ilya Espino, dijo el lunes durante la sustentación en el Parlamento del presupuesto para el año fiscal 2027, que comienza el 1 de octubre, que se han calculado 621 tránsitos menos, en comparación con el presupuesto vigente.

"Tenemos un promedio de 295 tránsitos (diarios) en el año, con alto calado, y tenemos (presupuestadas para el año fiscal 2027) 457 millones de toneladas (de carga), unas 5 millones de toneladas menos de lo que se presupuestó" para el año fiscal vigente (2026), agregó.

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El Canal prevé ingresos de 5 mil 555 millones de dólares en el años fiscal 2027, un 6.6% más que los 5 mil 207.2 previstos en el actual, un alza que se explica principalmente, pese a la baja del número de tránsitos, en la consolidación de la carga en los buques, de acuerdo con la explicación oficial.

Además de la restricción del tránsito, el calado - la parte sumergida del buque - también se ha reducido y está ahora y hasta nuevo aviso en 48 pies o 14.63 metros de un máximo operativo de 50 pies o 15.24 metros.

El paso navegable, por el que pasa entre el 3% y el 5% del comercio mundial, se enfrenta a una nueva crisis hídrica, pues no reducía tránsitos ni calado desde 2023, cuando lo hizo también a causa de El Niño bajando hasta 22 los cruces diarios en noviembre de aquel año.

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Entre mayo y agosto pasados la cuenca hidrográfica del Canal registró un déficit de lluvias del 34%, según datos oficiales.

La administración del Canal no descarta que la situación hídrica pueda empeorar ante la ocurrencia de un fenómeno "El Niño" fuerte y con probabilidades de extenderse hasta el verano estacional panameño, entre enero y abril.

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