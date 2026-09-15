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La Administración para el Control de Drogas (DEA) investiga las circunstancias que rodean el repentino fallecimiento de la exestrella de Disney Hayden Panettiere, el cual estaría relacionado con un presunto traficante de drogas.
Nuevos reportes señalan que la actriz mantuvo durante años conversaciones con un presunto vendedor y que, durante estos intercambios, ambos eran específicos al hablar sobre la compra de pastillas en el mercado negro, de acuerdo con declaraciones de un agente de la agencia federal a TMZ.
Actualmente, la Administración cree que Panettiere, quien murió el 16 de agosto, habría consumido una pastilla de oxicodona adulterada con fentanilo.
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Aún se esperan los resultados toxicológicos para determinar si se tomarán otras medidas.
El representante de la actriz dijo al portal: “La investigación sigue en curso. Las autoridades no han revelado a quién están investigando, pero me han dicho que el caso es complejo Esperamos tener más respuestas pronto”.
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¿Qué le pasó a Hayden Panettiere?
Panettiere fue hallada inconsciente por su novio intermitente, Brian Hickerson, y su hermano Zach Hickerson en un Airbnb de Greenville, Carolina del Sur.
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En un informe policial se detalló que la actriz tenía una bolsa de medicamentos al momento de su muerte.
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Según declaraciones de Zach, Brian le practicó reanimación cardiopulmonar a Hayden y le administró Narcan, medicamento que puede salvar la vida de una persona con una sobredosis de heroína, fentanilo u otros opioides, sin éxito.
Brian presuntamente se encontraba durmiendo y, al despertar, la halló inconsciente.
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