Si quieres prolongar el festejo patrio, estas propuestas de cocteles reúnen ingredientes cítricos, frutales y especiados para darle un giro contemporáneo a uno de los grandes protagonistas de la mesa mexicana: el tequila.

Más allá de la clásica paloma o el charro negro, este destilado también encuentra en la coctelería una forma de explorar nuevos sabores, aromas y combinaciones.

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Cocteles de autor con tequila

Arandas dorado

Es un coctel especiado y frutal ideal para acompañar el inicio de una comida, una tarde entre amigos o para maridar tus alimentos.

Ingredientes

45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino

45 ml de jugo de piña

25 ml de jugo de limón

20 ml de miel de agave

Rodajas de chile serrano

Preparación

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Coloca todos los ingredientes en una coctelera con hielo y agita enérgicamente durante unos segundos. Cuela la mezcla sobre un vaso con hielo fresco.

Decora con un trozo de piña y una rodaja de chile serrano.

Arandas Dorado. Foto: cortesía tequila Centinela

Centinela Spritz

Cítrico y efervescente, es un coctel ligero, refrescante y fácil de compartir. Es una opción para reuniones y celebraciones.

Ingredientes

45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino

60 ml de refresco de toronja

30 ml de Prosecco

7.5 ml de jugo de toronja

2.5 ml de jugo de limón

2.5 ml de solución salina

Preparación

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Llena una copa con hielo y agrega directamente el tequila, el jugo de toronja, el jugo de limón y la solución salina. Incorpora el refresco de toronja y termina con el Prosecco. Mezcla suavemente para conservar las burbujas.

Decora con un gajo de toronja.

Centinela Spritz. Foto: cortesía tequila Centinela

Centinela velvet

Afrutado y cremoso, su perfil frutal y floral lo convierte en una opción para el atardecer o una cita.

Ingredientes

45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino

40 ml de jugo de moras

20 ml de jugo de limón

20 ml de jarabe de lavanda

15 ml de jarabe simple

Preparación

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Agrega todos los ingredientes a una coctelera y realiza un primer batido sin hielo para integrar y airear la mezcla. Añade hielo y vuelve a agitar enérgicamente. Cuela finamente en una copa previamente fría.

Decora con un elemento floral.

Centinela Velvet. Foto: cortesía tequila Centinela

El perfect centinela

Un cóctel sencillo y refrescante para cualquier momento del día. Su perfil ligero lo convierte en una opción fácil de preparar y disfrutar.

Ingredientes

45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino

60 ml de jugo de arándano

60 ml de agua mineral

Preparación

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Llena un vaso alto con hielo. Agrega el tequila y el jugo de arándano; mezcla suavemente. Completa con agua mineral y vuelve a integrar con cuidado.

Decora con un twist de toronja.

Perfect Centinela. Foto: cortesía tequila Centinela

Eterno bloom

Una alternativa ligera y aromática para comenzar el plan. Sus notas cítricas y florales funcionan especialmente bien como aperitivo, durante un brunch o para una primera ronda.

Ingredientes

45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino

20 ml de jugo de lima

40 ml de jugo de naranja

20 ml de jarabe de lavanda

Soda, al gusto

Preparación

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Llena un vaso highball con hielo y agrega el tequila, los jugos de lima y naranja y el jarabe de lavanda. Mezcla suavemente y completa con soda. Integra una última vez con cuidado.

Decora con un cítrico deshidratado y un toque floral.

Eterno Bloom. Foto: cortesía tequila Centinela

La gaviota

Una combinación tropical para disfrutar durante el atardecer o cuando la reunión comienza a alargarse.

Ingredientes

45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino

40 ml de jugo de moras

20 ml de jugo de limón

20 ml de jarabe de lavanda

15 ml de jarabe simple

Preparación

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Escarcha previamente el borde de un vaso alto con coco tostado. Llena el vaso con hielo y agrega el tequila, el jugo de moras, el jugo de limón y ambos jarabes. Mezcla suavemente hasta integrar.

Decora con coco tostado y una ramita de romero.

La Gaviota. Foto: cortesía tequila Centinela

Martini 1904

Pensado para la sobremesa, la noche o el cierre de una comida.

Ingredientes

45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino

30 ml de espresso

40 ml de licor de café

10–15 ml de jarabe de piloncillo

Preparación

Coloca todos los ingredientes en una coctelera con hielo y agita enérgicamente hasta enfriar bien la mezcla. Cuela en una copa previamente fría.

Decora con algunos granos de café.

Martini 1904. Foto: cortesía tequila Centinela

Spicy eterno

Una opción para comenzar la noche o acompañar una reunión.

Ingredientes

45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino

15 ml de licor de chile ancho

7.5 ml de Aperol

30 ml de jugo de granada

15 ml de jugo de limón

5 ml de miel de agave

1 fresa

Preparación

Coloca la fresa en la coctelera y macérala suavemente para liberar sus jugos. Añade el resto de los ingredientes y hielo. Agita enérgicamente y cuela finamente en un vaso previamente preparado.

Decora con un escarchado de sal y pimienta rosa.

Spicy Eterno. Foto: cortesía tequila Centinela

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