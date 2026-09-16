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Si quieres prolongar el festejo patrio, estas propuestas de cocteles reúnen ingredientes cítricos, frutales y especiados para darle un giro contemporáneo a uno de los grandes protagonistas de la mesa mexicana: el tequila.
Más allá de la clásica paloma o el charro negro, este destilado también encuentra en la coctelería una forma de explorar nuevos sabores, aromas y combinaciones.
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Cocteles de autor con tequila
Arandas dorado
Es un coctel especiado y frutal ideal para acompañar el inicio de una comida, una tarde entre amigos o para maridar tus alimentos.
Ingredientes
- 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
- 45 ml de jugo de piña
- 25 ml de jugo de limón
- 20 ml de miel de agave
- Rodajas de chile serrano
Preparación
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- Coloca todos los ingredientes en una coctelera con hielo y agita enérgicamente durante unos segundos. Cuela la mezcla sobre un vaso con hielo fresco.
- Decora con un trozo de piña y una rodaja de chile serrano.
Centinela Spritz
Cítrico y efervescente, es un coctel ligero, refrescante y fácil de compartir. Es una opción para reuniones y celebraciones.
Ingredientes
- 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
- 60 ml de refresco de toronja
- 30 ml de Prosecco
- 7.5 ml de jugo de toronja
- 2.5 ml de jugo de limón
- 2.5 ml de solución salina
Preparación
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- Llena una copa con hielo y agrega directamente el tequila, el jugo de toronja, el jugo de limón y la solución salina. Incorpora el refresco de toronja y termina con el Prosecco. Mezcla suavemente para conservar las burbujas.
- Decora con un gajo de toronja.
Centinela velvet
Afrutado y cremoso, su perfil frutal y floral lo convierte en una opción para el atardecer o una cita.
Ingredientes
- 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
- 40 ml de jugo de moras
- 20 ml de jugo de limón
- 20 ml de jarabe de lavanda
- 15 ml de jarabe simple
Preparación
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- Agrega todos los ingredientes a una coctelera y realiza un primer batido sin hielo para integrar y airear la mezcla. Añade hielo y vuelve a agitar enérgicamente. Cuela finamente en una copa previamente fría.
- Decora con un elemento floral.
El perfect centinela
Un cóctel sencillo y refrescante para cualquier momento del día. Su perfil ligero lo convierte en una opción fácil de preparar y disfrutar.
Ingredientes
- 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
- 60 ml de jugo de arándano
- 60 ml de agua mineral
Preparación
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- Llena un vaso alto con hielo. Agrega el tequila y el jugo de arándano; mezcla suavemente. Completa con agua mineral y vuelve a integrar con cuidado.
- Decora con un twist de toronja.
Eterno bloom
Una alternativa ligera y aromática para comenzar el plan. Sus notas cítricas y florales funcionan especialmente bien como aperitivo, durante un brunch o para una primera ronda.
Ingredientes
- 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
- 20 ml de jugo de lima
- 40 ml de jugo de naranja
- 20 ml de jarabe de lavanda
- Soda, al gusto
Preparación
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- Llena un vaso highball con hielo y agrega el tequila, los jugos de lima y naranja y el jarabe de lavanda. Mezcla suavemente y completa con soda. Integra una última vez con cuidado.
- Decora con un cítrico deshidratado y un toque floral.
La gaviota
Una combinación tropical para disfrutar durante el atardecer o cuando la reunión comienza a alargarse.
Ingredientes
- 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
- 40 ml de jugo de moras
- 20 ml de jugo de limón
- 20 ml de jarabe de lavanda
- 15 ml de jarabe simple
Preparación
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- Escarcha previamente el borde de un vaso alto con coco tostado. Llena el vaso con hielo y agrega el tequila, el jugo de moras, el jugo de limón y ambos jarabes. Mezcla suavemente hasta integrar.
- Decora con coco tostado y una ramita de romero.
Martini 1904
Pensado para la sobremesa, la noche o el cierre de una comida.
Ingredientes
- 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
- 30 ml de espresso
- 40 ml de licor de café
- 10–15 ml de jarabe de piloncillo
Preparación
- Coloca todos los ingredientes en una coctelera con hielo y agita enérgicamente hasta enfriar bien la mezcla. Cuela en una copa previamente fría.
- Decora con algunos granos de café.
Spicy eterno
Una opción para comenzar la noche o acompañar una reunión.
Ingredientes
- 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
- 15 ml de licor de chile ancho
- 7.5 ml de Aperol
- 30 ml de jugo de granada
- 15 ml de jugo de limón
- 5 ml de miel de agave
- 1 fresa
Preparación
- Coloca la fresa en la coctelera y macérala suavemente para liberar sus jugos. Añade el resto de los ingredientes y hielo. Agita enérgicamente y cuela finamente en un vaso previamente preparado.
- Decora con un escarchado de sal y pimienta rosa.
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