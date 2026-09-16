Menú | 16-09-26 | 13:53 |

Si quieres prolongar el festejo patrio, estas propuestas de cocteles reúnen ingredientes cítricos, frutales y especiados para darle un giro contemporáneo a uno de los grandes protagonistas de la mesa mexicana: el .

Más allá de la clásica paloma o el charro negro, este destilado también encuentra en la coctelería una forma de explorar nuevos sabores, aromas y combinaciones.

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Arandas dorado

Es un coctel especiado y frutal ideal para acompañar el inicio de una comida, una tarde entre amigos o para maridar tus alimentos.

Ingredientes

  • 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
  • 45 ml de jugo de piña
  • 25 ml de jugo de limón
  • 20 ml de miel de agave
  • Rodajas de chile serrano

Preparación

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  • Coloca todos los ingredientes en una coctelera con hielo y agita enérgicamente durante unos segundos. Cuela la mezcla sobre un vaso con hielo fresco.
  • Decora con un trozo de piña y una rodaja de chile serrano.
Arandas Dorado. Foto: cortesía tequila Centinela
Arandas Dorado. Foto: cortesía tequila Centinela

Centinela Spritz

Cítrico y efervescente, es un coctel ligero, refrescante y fácil de compartir. Es una opción para reuniones y celebraciones.

Ingredientes

  • 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
  • 60 ml de refresco de toronja
  • 30 ml de Prosecco
  • 7.5 ml de jugo de toronja
  • 2.5 ml de jugo de limón
  • 2.5 ml de solución salina

Preparación

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  • Llena una copa con hielo y agrega directamente el tequila, el jugo de toronja, el jugo de limón y la solución salina. Incorpora el refresco de toronja y termina con el Prosecco. Mezcla suavemente para conservar las burbujas.
  • Decora con un gajo de toronja.
Centinela Spritz. Foto: cortesía tequila Centinela
Centinela Spritz. Foto: cortesía tequila Centinela

Centinela velvet

Afrutado y cremoso, su perfil frutal y floral lo convierte en una opción para el atardecer o una cita.

Ingredientes

  • 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
  • 40 ml de jugo de moras
  • 20 ml de jugo de limón
  • 20 ml de jarabe de lavanda
  • 15 ml de jarabe simple

Preparación

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  • Agrega todos los ingredientes a una coctelera y realiza un primer batido sin hielo para integrar y airear la mezcla. Añade hielo y vuelve a agitar enérgicamente. Cuela finamente en una copa previamente fría.
  • Decora con un elemento floral.
Centinela Velvet. Foto: cortesía tequila Centinela
Centinela Velvet. Foto: cortesía tequila Centinela

El perfect centinela

Un cóctel sencillo y refrescante para cualquier momento del día. Su perfil ligero lo convierte en una opción fácil de preparar y disfrutar.

Ingredientes

  • 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
  • 60 ml de jugo de arándano
  • 60 ml de agua mineral

Preparación

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  • Llena un vaso alto con hielo. Agrega el tequila y el jugo de arándano; mezcla suavemente. Completa con agua mineral y vuelve a integrar con cuidado.
  • Decora con un twist de toronja.
Perfect Centinela. Foto: cortesía tequila Centinela
Perfect Centinela. Foto: cortesía tequila Centinela

Eterno bloom

Una alternativa ligera y aromática para comenzar el plan. Sus notas cítricas y florales funcionan especialmente bien como aperitivo, durante un brunch o para una primera ronda.

Ingredientes

  • 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
  • 20 ml de jugo de lima
  • 40 ml de jugo de naranja
  • 20 ml de jarabe de lavanda
  • Soda, al gusto

Preparación

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  • Llena un vaso highball con hielo y agrega el tequila, los jugos de lima y naranja y el jarabe de lavanda. Mezcla suavemente y completa con soda. Integra una última vez con cuidado.
  • Decora con un cítrico deshidratado y un toque floral.
Eterno Bloom. Foto: cortesía tequila Centinela
Eterno Bloom. Foto: cortesía tequila Centinela

La gaviota

Una combinación tropical para disfrutar durante el atardecer o cuando la reunión comienza a alargarse.

Ingredientes

  • 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
  • 40 ml de jugo de moras
  • 20 ml de jugo de limón
  • 20 ml de jarabe de lavanda
  • 15 ml de jarabe simple

Preparación

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  • Escarcha previamente el borde de un vaso alto con coco tostado. Llena el vaso con hielo y agrega el tequila, el jugo de moras, el jugo de limón y ambos jarabes. Mezcla suavemente hasta integrar.
  • Decora con coco tostado y una ramita de romero.
La Gaviota. Foto: cortesía tequila Centinela
La Gaviota. Foto: cortesía tequila Centinela

Martini 1904

Pensado para la sobremesa, la noche o el cierre de una comida.

Ingredientes

  • 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
  • 30 ml de espresso
  • 40 ml de licor de café
  • 10–15 ml de jarabe de piloncillo

Preparación

  • Coloca todos los ingredientes en una coctelera con hielo y agita enérgicamente hasta enfriar bien la mezcla. Cuela en una copa previamente fría.
  • Decora con algunos granos de café.
Martini 1904. Foto: cortesía tequila Centinela
Martini 1904. Foto: cortesía tequila Centinela

Spicy eterno

Una opción para comenzar la noche o acompañar una reunión.

Ingredientes

  • 45 ml de tequila Centinela Eterno Cristalino
  • 15 ml de licor de chile ancho
  • 7.5 ml de Aperol
  • 30 ml de jugo de granada
  • 15 ml de jugo de limón
  • 5 ml de miel de agave
  • 1 fresa

Preparación

  • Coloca la fresa en la coctelera y macérala suavemente para liberar sus jugos. Añade el resto de los ingredientes y hielo. Agita enérgicamente y cuela finamente en un vaso previamente preparado.
  • Decora con un escarchado de sal y pimienta rosa.
Spicy Eterno. Foto: cortesía tequila Centinela
Spicy Eterno. Foto: cortesía tequila Centinela

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