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Para esta noche de fiesta mexicana, las aguas de sabor son una buena opción para consentir a la familia y a los invitados. Si de entre todos los sabores la horchata es de tus favoritas, hoy te tenemos una receta sencilla para prepararla con unja textura cremosa.
Replicando el estilo de la La Michoacana, toma nota de los ingredientes y cantidades que debes utilizar.
¿Cómo preparar agua de horchata estilo La Michoacana?
Si hay algo que distingue a La Michoacana, es la cremosidad y el sabor dulcemente equilibrado de sus aguas. Así que aprovecha para lucirte a la hora de la comida con la siguiente preparación de horchata:
Ingredientes
- 3.5 litros de agua
- 1.5 litros de leche
- 360 ml de leche evaporada
- 200g de arroz
- 190 ml de leche condensada
- 180 g de azúcar
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 1/2 raja de canela
- Canela molida al gusto
- Hielo
Procedimientos
- Remoja el arroz con la raja de canela durante mínimo 8 horas, o si puedes toda la noche.
- En un recipiente grande, agrega el agua y el azúcar. Mezcla bien hasta que integren.
- Divide el arroz remojado en dos partes.
- Pon la primera parte del arroz en la licuadora junto con la mitad de la leche y la esencia de vainilla, y licúa.
- Cuela la mezcla directamente en el recipiente donde está el agua y el azúcar.
- Repite el procedimiento con la otra mitad del arroz.
- Después, agrega la leche evaporada y la leche condensada. Remueve muy bien.
- Por último, añade la cantidad de hielo que gustes y encima pon un poco de canela molida.
- Sirve fría y disfruta.
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¿Cuál es el origen del agua de horchata?
Aunque hoy el agua de horchata es parte de la gastronomía mexicana, su historia comenzó lejos de nuestro país. De acuerdo con Larousse Cocina, esta bebida tiene sus orígenes en el Mediterráneo, y apareció en México tras la llegada de los españoles.
Cuenta una leyenda catalana que una joven campesina le ofreció un vaso de esta bebida al rey Jaime I de Aragón. En aquel entonces era conocida como "hordeata", término procedente del latín que hace referencia a la cebada, uno de los ingredientes con los que originalmente se preparaba.
Con el paso del tiempo, el agua de horchata se volvió habitual para acompañar la comida, y hoy en día se sigue consumiendo en celebraciones especiales, por ejemplo, la cena del 15 de septiembre.
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Por lo general, en las mesas mexicanas acompaña a platillos como el pozole, los chiles en nogada, los pambazos y las tostadas.
Además, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destaca que, junto con el agua de limón y jamaica, es una de las preparaciones más populares en fondas, restaurantes, cafeterías, comedores, puestos ambulantes y otros establecimientos.
¡Ya lo sabes! Esta receta de agua de horchata puede convertirse en la estrella de tus comidas y cenas de temporada.
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