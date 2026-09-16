Al encabezar el Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que México no será colonia ni protectorado de ningún país y afirmó que la soberanía nacional se defiende con la memoria histórica y la voluntad de su pueblo.

Ante integrantes de las Fuerzas Armadas, representantes de los Poderes de la Unión, integrantes de su gabinete y niñas y niños reunidos en el Zócalo capitalino, la presidenta sostuvo que la Independencia nació de la rebeldía de un pueblo que se negó a aceptar la injusticia como destino.

“México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”, afirmó Sheinbaum al cerrar su discurso, antes de lanzar vivas a la Independencia, la soberanía y México.

La mandataria federal dedicó buena parte de su mensaje a recordar a los protagonistas del movimiento independentista, particularmente a Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, a quienes presentó como referentes de una lucha popular por la libertad, la justicia y la soberanía.

Sheinbaum destacó que, a diferencia de otros movimientos independentistas en América Latina, el proceso mexicano fue encabezado inicialmente por un cura de pueblo y acompañado por sectores populares.

Recordó que Hidalgo, desde Dolores, llamó a terminar con los tributos y la dominación española y posteriormente, durante su paso por Guadalajara, impulsó medidas como la abolición de la esclavitud.

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“Sin patria ni libertad no podemos alcanzar la felicidad”, recordó la presidenta al citar al llamado Padre de la Patria.

También resaltó el papel de Morelos, quien convocó al Congreso de Anáhuac en 1813 y presentó los Sentimientos de la Nación, documento en el que quedó establecido uno de los principios que, dijo, siguen definiendo al país: “La soberanía dimana del pueblo”.

La presidenta hizo un recorrido por los principales episodios del siglo XIX, desde la consumación de la Independencia hasta las invasiones extranjeras que enfrentó México. Mencionó la Guerra de los Pasteles contra Francia, la invasión estadounidense de 1846-1848, que derivó en la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano, y la segunda intervención francesa.

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En ese recuento, Sheinbaum sostuvo que durante el siglo XIX se enfrentaron dos proyectos de nación: uno conservador, centralista y monárquico, y otro de carácter liberal y republicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el Desfile Cívico Militar por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México el 16 de septiembre de 2026. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Defensa a la soberanía es responsabilidad de todos: Sheinbaum

La presidenta señaló que la defensa de la soberanía constituye una responsabilidad permanente de las generaciones de mexicanos.

“Es una responsabilidad de todas las generaciones de mexicanas y mexicanos honrar lo que costó vidas, defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social por la que tantas y tantos han entregado su vida”, expresó.

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Sheinbaum afirmó que la Independencia representa la memoria viva de México y la convicción de que la libertad se conquista y la soberanía se defiende todos los días.

Desde el Zócalo capitalino, donde minutos después comenzaron las actividades del Desfile Cívico Militar, la presidenta concluyó su mensaje con una definición sobre la posición que, dijo, debe mantener México frente al exterior.

“Por ello, es una responsabilidad de todas las generaciones de mexicanas y mexicanos honrar lo que costó vidas, defender la patria, cuidar la soberanía Y hacer realidad la justicia social por la que tantas y tantos han entregado su vida. Porque aunque algunos quisieran lo contrario, México no se explica sin su pueblo noble, valiente y trabajador. Tampoco se explica sin su lucha constante por la soberanía y la independencia", indicó.

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Agregó: "En aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810 nació algo que ha acompañado a nuestro pueblo durante más de dos siglos. La convicción de que la libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria justa y digna se construye todos los días. El 16 de septiembre, día de la Independencia, es la memoria viva de México. Significa siempre mantenerla frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende".

Tras sus palabras, lanzó vivas por la Independencia y la soberanía nacional y cerró con el tradicional “¡Viva México!”.

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