Durante un partido entre Wolverhampton y Everton en la Carabao Cup, Raúl Jiménez sufrió una aparente lesión en la rodilla izquierda. Exactamente diez días antes del primer partido que Rafael Márquez dirigirá al frente de la Selección Mexicana.

El delantero mexicano intentó quitarle el balón a Tyler Dribling, centrocampista del Everton. Sin embargo, en el movimiento sintió un dolor en la rodilla que lo obligó a salir de cambio (38'). En su lugar entró Adam Armstrong en el partido que, al final, terminó con una victoria (1-0) para “Los Toffees” gracias a una solitaria anotación de Carlos Jonás Alcaraz.

Con este resultado, los “Wolves” quedaron eliminados de la Carabao Cup.

La lesión del “Lobo de Tepeji” sucedió a poco más de una semana del debut de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana. El próximo sábado, 26 de septiembre, el combinado nacional enfrentará a Colombia en un partido amistoso, durante la primera Fecha FIFA después de la Copa del Mundo de 2026.

En la pasada justa mundialista, Raúl Jiménez anotó tres goles decisivos para el Tricolor.

Hasta el momento, Wolverhampton no ha dado detalles acerca del estado físico del delantero mexicano. Sin embargo, cuando abandonó la cancha, recibió atención médica por parte de su equipo.

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Tras la eliminación en la Carabao Cup, el siguiente partido de los “Wolves” será el domingo, 20 de septiembre, contra Albion en el Championship.