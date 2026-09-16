Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo una orden de aprehensión en contra del presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española asesinada el sábado, quien ya es buscado por las autoridades.

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar informó que las labores de investigación y los videos aportados por la ciudadanía, entre otros indicios, permitieron a la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio solicitar a la autoridad judicial orden de aprehension, la cual fue concedida y en la que se están desplegando elementos para darle cumplimiento y poner a disposición de un juzgado a Francisco Javier "N".

"Quiero informarles que ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, en contra de un masculino, el día de hoy, más tarde, vamos a dar a conocer la ficha, esta persona responde al nombre de Francisco Javier "N" y se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio", precisó el fiscal.

Blumenkron Escobar mencionó que se colabora en conjunto con autoridades federales y estatales de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad para ubicar y asegurar al presunto feminicida de Claudia Tacoronte Aguilera.

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