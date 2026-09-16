[Publicidad]
La fiscala general de la República, Ernestina Godoy Ramos, negó que haya una orden de aprehensión contra Jorge Amílcar, amigo y presunto operador de negocios relacionado con los hermanos Andrés Manuel "Andy" y Gonzalo "Bobby" López Beltrán, por su supuesta participación en un esquema de delincuencia organizada y un millonario fraude relacionado con el llamado huachicol fiscal.
"No, no hay nada", respondió la fiscalía al llegar al Zócalo capitalino como invitada al Desfile Cívico militar.
A su llegada al Desfile Militar, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Zócalo, la fiscala Godoy indicó que tampoco hay una investigación contra “Andy” López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Sobre Amílcar, ¿hay una orden de aprehensión?”, se le preguntó.
"No, no hay nada", respondió la titular de la FGR al llegar al Zócalo.
“¿Sobre Andy?”, se le cuestionó.
[Publicidad]
"Tampoco", respondió Ernestina Godoy, quien omitió responder sobre el exsecretario de Marina, almirante Rafael Ojeda Durán.
La fiscala general de la República indicó que se presentará el informe sobre el Caso Ayotzinapa, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, con nuevas líneasde investigación abiertas.
Te puede interesar:
[Publicidad]
Amílcar, de ganar miles de pesos a cientos de millones; se enriqueció con AMLO
Ovidio Guzmán, "El Chapito" extraditado un 15 de septiembre, cumple 3 años en EU
[Publicidad]
nro/apr
[Publicidad]
Más información
Mundo
Trump destaca labor de Sheinbaum contra el narco; pero "México debe hacer más" como "detener a funcionarios corruptos", dice
Espectáculos
Silvia Pinal y el día que recibió a dos estudiantes en su teatro
Universal Deportes
Liga MX: ¿Qué partidos de la Jornada 9 del Apertura 2026 se transmitirán por televisión abierta?
Metrópoli
Bomberos sofocan incendios en dos árboles durante festejos del Grito; se indaga si fueron provocados por pirotecnia