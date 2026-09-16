En un principio, las computadoras eran los únicos dispositivos que necesitaban conectarse a internet en casa. Posteriormente, los smartphones, videojuegos y electrodomésticos, así como las crecientes actividades en la red, han incrementado la demanda de datos en los hogares y, con ello, las quejas a los proveedores de servicios de internet.

Las compañías han descubierto que aumentar la velocidad de datos que ofrecen a sus clientes no necesariamente resuelve el problema e incluso puede llegar a incrementar las llamadas de quejas y soporte técnico.

“La raíz del problema radica en que el ancho de banda contratado no se traduce directamente en la velocidad que experimenta el usuario, ya que las necesidades varían drásticamente dependiendo de si una persona está realizando una videollamada de trabajo mientras otra consume contenido en plataformas como Netflix o YouTube”, explicó en entrevista Pramod Gummaraj, CEO y cofundador de Aprecomm.

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La percepción del desempeño

Para transformar a las empresas de telecomunicaciones y ayudarlas a convertirse en proveedores de mejores experiencias, Aprecomm presentó una tecnología basada en inteligencia artificial (IA) que optimiza de forma autónoma la red Wi-Fi dentro de los hogares.

Este sistema, desarrollado por una compañía de origen indio, se utiliza en 20% del mercado de banda ancha de ese país, con ocho millones de suscriptores. Aprecomm anunció su expansión en América Latina, donde ya comienza a trabajar con los principales operadores en México.

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“La percepción sobre la calidad del internet es muy subjetiva. Para el usuario final, hay días en que funciona bien y otros en los que falla, sin importar si el problema real se encuentra dentro del hogar o en la infraestructura externa de fibra óptica”, precisó Gummaraj.

Para analizar las fallas, el sistema se apoya en un “experto inalámbrico virtual” desarrollado con IA por un equipo de ingenieros con experiencia en el desarrollo de chips de Qualcomm.

El sistema de IA puede cuantificar la experiencia de internet en una escala de 0 a 100 y se integra directamente en el enrutador o punto de acceso Wi-Fi de la casa. Este “experto” monitorea continuamente las aplicaciones en uso y ajusta los parámetros de la red (como velocidad, latencia y ancho de banda) para garantizar un funcionamiento óptimo.

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Este sistema utiliza una arquitectura de computación distribuida que, en vez de enviar toda la información de millones de hogares a la nube, envía únicamente metadatos, lo que reduce el volumen de datos transferidos hasta 2,500 veces, explicó el ejecutivo de Aprecomm.

Pramod Gummaraj, CEO y cofundador de Aprecomm. Foto: Aprecomm

Los beneficios tangibles

Los resultados de estas redes autónomas han mostrado un impacto significativo. Desde la perspectiva del consumidor, el uso de esta tecnología ha logrado triplicar las velocidades promedio reales que se experimentan dentro de los hogares, elevando sustancialmente el índice de satisfacción, de acuerdo con estudios de la compañía.

Mientras que, para los operadores de Internet, la implementación de la IA redujo en 62% las llamadas de soporte en un par de semanas y disminuyó entre 30% y 40% las visitas de técnicos a los domicilios. Con esta tecnología también se busca prevenir el abandono de clientes insatisfechos que cambian de compañía sin emitir quejas formales, logrando reducir la pérdida de usuarios hasta en 40%, indica el reporte.

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En el mercado latinoamericano se ha alcanzado un punto de saturación en la penetración de internet, con una cobertura de entre 60% y 70% en países como México. Sin embargo, el principal diferenciador ya no es conectar a más personas, sino ofrecer mayor calidad y confiabilidad.

Pramod Gummaraj indicó que entre 30% y 40% de sus ingresos futuros provendrán de la región de Latinoamérica, incluyendo a México, Brasil, Ecuador y Argentina.

La visión final de este proyecto es consolidar “redes Wi-Fi autónomas” que funcionen sin ningún tipo de intervención humana y se autorreparen para satisfacer las demandas de los consumidores del futuro, expresó.

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