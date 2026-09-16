El motor de búsqueda Google acompañó las fiestas patrias con un doodle especial dedicado a la conmemoración por el 216 aniversario de la lucha armada por la Independencia de México, este miércoles 16 de septiembre.

Este doodle anual celebra el inicio del movimiento encabezado por el párroco de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla. La ilustración de hoy presenta un alebrije de Xoloitzcuintle, el mítico perro nacional de México, con los colores de la bandera.

La imagen muestra a la figura de la emblemática criatura de herencia prehispánica, tallada en madera, con dos grandes alas a sus costados y pintada de colores distintivos del país: verde, rojo, blanco y rosa, reemplazando las letras "o" en el nombre del gigante tecnológico estadounidense.

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Zócalo lleno para el segundo Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum (15/09/2026) Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

¿Qué representa esta raza canina?

El xoloitzcuintle es una raza surgida hace dos milenios en el occidente de México, donde eran considerados compañeros de los difuntos en su camino de la vida hacia la muerte, de acuerdo con las tradiciones funerarias prehispánicas.

Esta raza era vista como un elemento que formaba parte del ciclo natural de la vida, de cómo lo vivo pasaba a ser lo muerto. Él intervenía en el proceso de destrucción de la materia, favoreciendo su paso hacia el inframundo en ritos funerarios.

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La leyenda cuenta que, si el perro es de color negro, no podrá llevar a las almas del otro lado del río, pues ya se ha sumergido y guiado a suficientes almas a su destino. En cambio, si es de color blanco, significa que aún es joven y no ha madurado.

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Foto: Captura de pantalla

El valor de los alebrijes en México

Por su parte, los alebrijes han sido reconocidos como parte del imaginario colectivo en las artesanías mexicanas. Estas figuras se construyen con la técnica de cartonería y se revisten con exóticas tonalidades de color, combinando elementos fisionómicos de varios animales reales o imaginarios.

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Los alebrijes fueron creados durante la primera mitad del siglo XX en la CDMX y se convirtieron en un distintivo del arte popular mexicano. Su creación se atribuye al cartonero Pedro Linares López, quien, tras resultar enfermo, experimento diversos sueños con coloridas criaturas mezcladas.

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