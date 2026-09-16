Este miércoles 16 de septiembre es el tercer día del calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026, correspondiente al quinto bimestre del año.

Aunque el apoyo se entrega de manera escalonada, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno y directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, este miércoles existe una excepción debido a la conmemoración de la Independencia de México.

Pensiones Bienestar 2026. Foto: Gobierno de México y Canva

¿Quién recibe la Pensión Bienestar HOY, 16 de septiembre?

Este miércoles ninguna persona recibirá el depósito de la Pensión Bienestar.

La razón es que el 16 de septiembre está considerado como día inhábil por la conmemoración de la Independencia de México. Por ello, la dispersión de los recursos se interrumpe durante esta fecha y posteriormente continúa con el calendario establecido.

La buena noticia es que los pagos se reanudan el jueves 17 de septiembre, cuando será el turno de las personas cuyo apellido paterno comienza con las letras N, Ñ y O.

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¿Qué beneficiarios faltan de recibir su depósito de la Pensión Bienestar?

Después de las letras N, Ñ y O, el calendario continuará con los beneficiarios cuyos apellidos paternos comienzan con P y Q, quienes tienen programado su depósito para el viernes 18 de septiembre.

Posteriormente llegará el turno de quienes tienen apellido iniciado con la letra R. Para este grupo, los pagos se realizarán durante el lunes 21 y martes 22 de septiembre.

Después seguirá la letra S, cuyo depósito está contemplado para el miércoles 23 de septiembre.

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Claudia Sheinbaum durante la Entrega de Pensiones Mujeres Bienestar en Ciudad Obregón (10/05/2026). Foto: Presidencia

El jueves 24 de septiembre será el turno de las personas cuyos apellidos comienzan con las letras T, U y V.

Finalmente, el calendario del pago de la Pensión Bienestar septiembre-octubre llegará a su última fecha el viernes 25 de septiembre, cuando recibirán el depósito los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con W, X, Y y Z.

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¿Cuánto dinero depositan de la Pensión Bienestar ?

El monto que recibe cada beneficiario depende del programa social al que pertenece. Para el bimestre septiembre-octubre, las cantidades son diferentes para cada apoyo.

En la Pensión para Adultos Mayores, el depósito es de 6 mil 400 pesos por bimestre.

En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, el monto correspondiente es de 3 mil 300 pesos.

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Para las beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo es de 3 mil 100 pesos por bimestre.

Mientras tanto, el programa para Hijos de Madres Trabajadoras contempla un depósito de mil 650 pesos por cada menor registrado.

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