La Embajada de Japón compartió un video en redes sociales para felicitar al país por el 216 aniversario de la lucha armada por la Independencia de México, el 16 de septiembre de 1810.

En un video compartido en la plataforma de X, el embajador del país asiático en México, Kozo Honsei, se mostró dichoso de celebrar esta festividad con la comunidad mexicana.

"De parte de la Embajada de Japón les tenemos una sorpresa especial para todos en México, esperamos que canten con nosotros", escribieron en la plataforma, mientras Honsei lucía un sombrero, una guayabera blanca y agitaba una pequeña bandera mexicana.

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Zócalo lleno para el segundo Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum (15/09/2026) Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

Embajada de Japón recuerda el Día de la Independencia de México

Para festejar, el embajador compartió una versión en japonés de la canción tradicional mexicana "Cielito Lindo", compuesta en el año de 1882 por el músico Quirino Mendoza y Cortés, con una letra inspirada por su esposa, Catalina Martínez.

En el video, diversos trabajadores de la sede diplomática ondearon banderas de México al ritmo de la canción. Algunos de ellos portaban sombreros de mariachi, moños y diademas tricolores, camisetas de la Selección Mexicana, máscaras de luchador y hasta trajes típicos de adelitas.

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La interpretación combinó una estrofa de la canción en japonés con el clásico coro en español: "¡Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones!". Este gesto destacó también la unión y amistad que ambos países han demostrado mantener con hermandad.

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Has escuchado alguna vez el Cielito Lindo... ¿en japonés? 😲

De parte de la Embajada de Japón🇯🇵 les tenemos una sorpresa especial para todos en México, esperamos que canten con nosotros🎵

¡Feliz Día de la Independencia, les deseamos que pasen muy felices fiestas patrias! 🔔🇲🇽 pic.twitter.com/W3CKr3AgGL — JapanEmb_Mexico (@JapanEmb_Mexico) September 15, 2026

Al finalizar, el embajador lanzó una fuerte arenga: "¡Viva México!". La escena no pasó desapercibida entre usuarios en redes, quienes destacaron el entusiasmo de los empleados al felicitar al país tricolor.

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El video fue compartido por diversos creadores digitales japonenses, que han mostrado su admiración por el país. Uno de ellos fue el mangaka Shū Sakuratani, creador del popular manga Rooster Fighter, que narra la historia de Keiji, un gallo justiciero experto en combate que viaja por Japón.

En Tokio, la embajadora Melba Pría encabezó la ceremonia cívica de la celebración con la comunidad mexicana, entre antojitos mexicanos y deliciosas bebidas locales. "Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todos los que apoyan la Independencia de México", destacó.

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