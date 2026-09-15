Uruapan.– La presidenta municipal Grecia Quiroz encabezó por primera vez la ceremonia del Grito de Independencia, durante el cual lanzó un Viva a la memoria del alcalde asesinado, Carlos Manzo.

“Esta noche hago un grito de justicia, por Carlos, por todas las víctimas de la delincuencia, por un Uruapan libre y soberano”, expresó.

Grecia Quiroz durante el grito de independencia en Uruapan. Foto: Especial

Durante la ceremonia la presidenta municipal lanzó vivas por los héroes de la Independencia, los mártires de Uruapan, la libertad y por un Michoacán en paz.

Destacó la arenga dedicada a la memoria de Carlos Manzo.

La ceremonia culminó con tres contundentes ¡Viva México!, respondidos por las voces de las familias uruapenses.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

cdm