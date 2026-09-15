La bandera del Zócalo de la Ciudad de México ondea en lo alto, mientras miles de personas, con sombreros, texanas e incluso máscaras de lucha libre esperaban la llegada de Intocable en el escenario.

Alrededor de las 21:52 horas, sonidos de viento salieron de las enormes bocinas. En las pantallas apareció un paisaje desértico y entre las sombras aparecieron las figuras de Ricardo Muñoz, René Martínez, Sergio Serna, Johnny Lee Rosas, Alejandro Gulmar, Félix Salinas y Nick Wells.

"¡Buenas noches México!, un gusto saludarles en este día tan especial. ¡Viva México! no se ustedes, pero yo vine a cantar y a tocar música y eso es precisamente lo que vamos a hacer”, dijo Muñoz en su primera interacción con el público.

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El espectáculo inició con "Aire", uno de los temas más populares de la banda; sin embargo, el ambiente cambió casi de inmediato con los primeros acordes de “Amor Maldito”.

El escenario se volvió a oscurecer para mostrar un juego de luces azules y moradas para que aquellos que venían acompañados aprovecharan el momento.

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“México, ¿nos ponemos románticos e intensos?, todos los enamorados felicidades que trajeron pareja y los que no escuchen esto”, dijo Muñoz antes de interpretar “Déjate amar”.

Un grito general se escuchó con los primeros acordes de “Eres mi droga”, con la que varias parejas comenzaron a bailar y cantarse mutuamente mientras el amor se asomaba por sus ojos.

De la dulzura, Intocable pasó al arrepentimiento con “Eso duele”, canción que trajo una explosión de fuegos artificiales y algunos golpes de pecho en los asistentes.

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Intocable aprovechó el momento para mostrar el primer sencillo de su próximo disco “Nostalgia Radical”, el cual saldrá de manera oficial el 25 de este mes.

“Saquen su celular, nos ponen presión grabando porque lo tenemos que hacer perfecto y si la regamos queda documentado”, dijo su vocalista.

Después de lo nuevo, los clásicos volvieron para hacer bailar de nueva cuenta a los miles en la Plaza de la constitución que con un lento contoneo seguían el ritmo de “Llévame en tu viaje”.

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Una serie de fuegos artificiales en verde y rojo iluminaron el cielo mientras “Tu adiós no mata” y la bandera de a poco calmaba su andar para que Intocable anunciara una pausa para dar paso a Claudia Sheinbaum: “Regresamos después de lo más importante de esta noche, gracias”

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