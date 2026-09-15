Con música de Luis Miguel y Juan Gabriel de fondo, el Zócalo comienza a calentar motores para recibir a Intocable, agrupación que esta noche amenizará los festejos del Grito de Independencia.

Mientras el grupo de regional mexicano espera su turno para subir al escenario, familias, parejas y grupos de amigos comienzan a ocupar la Plaza de la Constitución. La música se mezcla con el ruido de los vendedores y el movimiento de quienes buscan un buen lugar para disfrutar del espectáculo.

La postal es completamente de fiesta. Algunos asistentes aprovechan para tomarse fotografías junto a guerreros aztecas, mientras que otros posan al lado una botarga de Andrés Manuel López Obrador que camina entre la gente.

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Los vendedores también forman parte del paisaje previo al concierto. Hay sombreros, diademas y otros artículos patrios, además de juguetes de espuma y gises. Para comer, los puestos ofrecen desde elotes hasta brochetas de carne.

En lo alto, el viento mueve la bandera monumental que domina la plancha. Al fondo, el Palacio Nacional luce iluminado con los colores verde, blanco y rojo, al igual que el balcón presidencial desde el que Claudia Sheinbaum dará el Grito después de las 23:00 horas.

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Intocable está programado para subir al escenario alrededor de las 22:00 horas, después de las presentaciones de José Alfredo Jiménez Medel, Legado de Grandeza y los tres finalistas de "México Canta".

La espera ya comenzó y, entre canciones, comida, sombreros y banderas, el Zócalo se prepara para una de las noches más concurridas de las fiestas patrias.

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