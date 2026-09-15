Alex Fernández no formará parte de las celebraciones que el gobierno de Culiacán organizó para festejar el Grito de Independencia.

A través de un comunicado que publicó en redes sociales, el hijo de "El Potrillo", canceló su presentación por motivos de salud.

En el mensaje, explicaron que el intérprete tuvo que ser hospitalizado de urgencia, aunque los motivos se mantuvieron en completo hermetismo.

"Lamentamos informar que Alex Fernández no podrá presentarse hoy en Culiacán en la celebración de El Grito. Alex fue trasladado de urgencia a un hospital. Actualmente permanece ingresado, bajo atención médica y pronóstico reservado", escribió su equipo.

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Según explicaron, el cantante se encontraba en Las Vegas y aunque tomó un vuelo privado para poder llegar a tiempo a su show, una complicación de salud lo orilló a cambiar los planes.

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Asimismo, explicaron que el nieto de Vicente Fernández estaba muy emocionado por reencontrarse con su público en una fecha tan significativa, por lo que, en cuanto su salud se lo permita saldará la deuda que ahora tiene.

Hasta el momento no se ha dado a conocer qué problema de salud presentó el cantante ni se han ofrecido detalles sobre un diagnóstico o el tratamiento que recibe.

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