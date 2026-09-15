Por medio de redes sociales se hizo viral la agresión que sufrió un repartidor de Tumu por parte de una pareja que le reclamaba por presuntamente haberse negado a entregar un paquete.

En el video grabado por un motociclista que también dijo dedicarse a lo mismo, se observa la discusión del repartidor con una mujer que gritaba que lo estaba buscando y que era la tercera vez en que intentaba recibir su pedido sin éxito. “Ayer estabas diciéndome que para qué pido si no contesto”, señaló.

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Repartidores en México. Foto: Canva

Pareja agrede a repartidor al no encontrar su dirección

Ante la molestia de la dueña del paquete, su pareja descendió de una moto y se dirigió hacia el repartidor para empujarlo y posteriormente, la mujer siguió al repartidor mientras continuó gritando y lanzando patadas.

De acuerdo con la pareja, el conflicto inició por mensajes, pues había un error en la dirección del destinatario. Ante ello, el repartidor explicó que al intentar realizar la entrega hizo dos llamadas vía WhatsApp y tres llamadas normales, a las que no dieron respuesta.

Sin embargo, la mujer se encontraba exaltada al no obtener su paquete. “Ayer me hizo dos llamadas y todo el día por mensaje me estaba reclamando que no estoy en mi domicilio”, dijo.

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Familia Shrek ataca a un repartidor de Temu. Pusieron mal su dirección y nunca contestaron el teléfono. Al topárselo, eligieron la violencia.

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Típico de chilangos agresivos.

🫠 pic.twitter.com/ygxgbonqZa — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) September 14, 2026

Al increparlo y hacer que entregara el paquete, la mujer mostró la conversación en su celular con el repartidor, haciendo énfasis en los requisitos que puso el trabajador para hacer la entrega.

“Estaba al lado en mi tienda y no quiso tocar, dice que no es su obligación. Me pidió mi ubicación y quería que saliera a esperarlo. Está loco, no es el primer paquete que recibo”, exclamó.

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El comportamiento de los individuos desató un debate en redes sociales, pues aunque muchos usuarios mencionaron haber tenido problemas similares con los repartidores de dicha plataforma, no justifica la agresión ni las amenazas que recibió el trabajador.

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