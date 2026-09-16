Al más puro estilo mexicano, en la que la creatividad e ir contra el tiempo son la norma, acaba de concluir el rodaje de la precuela y la secuela de "Contraataque", cinta que el año pasado obtuvo cerca de 100 millones de visualizaciones en el mundo. Netflix estuvo detrás de estas dos cintas que se realizaron en sólo 77 días, cuando generalmente las historias de acción requerirían de ocho semanas cada una.

Pero Chava Cartas y Francisco González Compeán, director y productor, respectivamente, de las dos, seguramente encontraron maneras de hacerlas rápida. Y tienen experiencia. Tan sólo en la primera, cuando casi se les acabó el dinero y estaba por rodar la escena de batalla en una cabaña, mandaron a alguien a comprar palomitas de maíz y las pintaron de negro, para que lanzadas pareciera la pared y la madera trozándose, por los impactos de bala.

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Lo que revela el cambio de look de Gala Montes

Sin duda alguna, Gala Montes ha dado más contenido no sólo durante su corta estancia en "La casa de los famosos México", también fuera de ella. En las redes sociales se han generado muchas cosas, hasta han buscado estudios de fisionomía para saber lo que nueva imagen (cejas rasuradas y la cabeza rapada a la mitad) revela acerca de su personalidad.

De acuerdo con una generadora de contenido en Instagram (@isawitker), lo que esta disciplina dice es que la actriz está tratando de tener control sobre algo en su vida, porque muy posiblemente su reciente exposición ante la opinión pública, gracias a este reality, la tiene un tanto abrumada.

Lo cierto es que la actriz está pasando por un sube y baja emocional, pero además está atenta a todo lo que se dice de ella, y ahora hay que esperar a ver si responde a esta publicación, confirmando o no si la influencer tiene razón.

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Gala Montes apareció con la cabeza rapada a la mitad y casi sin cejas. Foto: Captura de pantalla.





El repudio a Ed Sheeran tras boicot a Macklemore

Luego de que el rapero Macklemore fuera excluido de los conciertos de Ed Sheeran por hablar abiertamente de Palestina durante uno de sus shows, otros teloneros previstos para la gira del británico decidieron cancelar su participación.

El cantautor irlandés Aaron Rowe y la banda danesa Lukas Graham hicieron lo propio, así como el grupo Beoga, pero ni las redes sociales ni en las calles perdonan a Ed Sheeran y las muestras del repudio no se han hecho esperar, como en Los Ángeles, en donde los artistas guerrilleros VJayBombs están proyectando imágenes del británico dando masajes al multimillonario sionista Robert Kraft.

El británico ha recibido fuertes críticas. Foto: Instagram.

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