[Publicidad]
La alcaldía Álvaro Obregón dio a conocer que la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México reunió a cerca de 15 mil personas en la explanada del Salón de Usos Múltiples de la demarcación, en donde hubo actividades culturales y musicales.
La ceremonia cívica del Grito de Independencia que estuvo encabezada por el alcalde Javier López Casarín, se realizó a las 22:50 horas y, posteriormente, los asistentes disfrutaron de un espectáculo de pirotecnia.
La noche continuó con el concierto 90’s Pop Tour, con la participación de JNS, Kabah, The Sacados, Erik Rubín y SBS.
Las actividades de este 15 de septiembre en Álvaro Obregón comenzaron desde las 12:00 horas con un programa cultural que incluyó la participación de agrupaciones de danza de la alcaldía y artistas invitados.
Durante la jornada se presentaron los siguientes artistas y agrupaciones:
•Ballet Folklórico Monart, dirigido por Monserrat Acuña.
[Publicidad]
•Ballet Folklórico Alma Joven, integrado por elencos de las 9 Casas del Adulto Mayor de Álvaro Obregón.
•Ballet Folklórico Xquenda, dirigido por Norma Silva.
•Exhibición de Danzón, con el grupo de adultos mayores de la Alcaldía.
[Publicidad]
•Rubén Santiago y La Salsabrosa, con salsa en vivo.
•Luis Cortés, cantante de música mexicana.
•Heidy Infante y La Nueva Sonora.
[Publicidad]
•Mariachi Palenque Show.
•La Original Sonora Dinamita, con Lucho Argain y Wilder Gómez.
•90’s Pop Tour, con JNS, Kabah, The Sacados, Erik Rubín y SBS.
[Publicidad]
La celebración también contó con una verbena popular y espacios para la convivencia de las familias, quienes disfrutaron de una jornada dedicada a celebrar las tradiciones, la música y la identidad mexicana.
Para garantizar que las actividades se desarrollaran en condiciones seguras, la demarcación afirmó que implementó un operativo de seguridad y Protección Civil, con personal destinado a la prevención, atención y respuesta ante cualquier eventualidad.
También te puede interesar:
[Publicidad]
Giovani Gutiérrez da Grito de la Independencia en Jardín Hidalgo de Coyoacán; asisten más de 100 mil durante el 15 de septiembre
Entre fuegos artificiales y romanticismo, así fue la primera parte del concierto de Intocable en el Zócalo
Embajador Johnson felicita a México por Día de la Independencia; reconoce compromiso para entregar resultados
[Publicidad]
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Al día
¡Alarma en la Línea 12! Persona se arroja a las vías y Metro detiene el servicio
Espectáculos
Ana María Alvarado sorprende con outfit patriótico para este Día de la Independencia
Espectáculos
¡Intocable se apodera del Zócalo!: Horarios, transporte y todo lo que habrá este 15 de septiembre
Espectáculos
¿Quién era Emerson Rey? Creador de contenido asesinado junto a su padre en Guerrero