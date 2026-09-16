La alcaldía Álvaro Obregón dio a conocer que la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México reunió a cerca de 15 mil personas en la explanada del Salón de Usos Múltiples de la demarcación, en donde hubo actividades culturales y musicales.

La ceremonia cívica del Grito de Independencia que estuvo encabezada por el alcalde Javier López Casarín, se realizó a las 22:50 horas y, posteriormente, los asistentes disfrutaron de un espectáculo de pirotecnia.

La noche continuó con el concierto 90’s Pop Tour, con la participación de JNS, Kabah, The Sacados, Erik Rubín y SBS.

Las actividades de este 15 de septiembre en Álvaro Obregón comenzaron desde las 12:00 horas con un programa cultural que incluyó la participación de agrupaciones de danza de la alcaldía y artistas invitados.

Durante la jornada se presentaron los siguientes artistas y agrupaciones:

•Ballet Folklórico Monart, dirigido por Monserrat Acuña.

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•Ballet Folklórico Alma Joven, integrado por elencos de las 9 Casas del Adulto Mayor de Álvaro Obregón.

•Ballet Folklórico Xquenda, dirigido por Norma Silva.

•Exhibición de Danzón, con el grupo de adultos mayores de la Alcaldía.

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•Rubén Santiago y La Salsabrosa, con salsa en vivo.

•Luis Cortés, cantante de música mexicana.

•Heidy Infante y La Nueva Sonora.

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•Mariachi Palenque Show.

•La Original Sonora Dinamita, con Lucho Argain y Wilder Gómez.

•90’s Pop Tour, con JNS, Kabah, The Sacados, Erik Rubín y SBS.

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verbena popular en la alcaldía Álvaro Obregón. Foto: Especial

La celebración también contó con una verbena popular y espacios para la convivencia de las familias, quienes disfrutaron de una jornada dedicada a celebrar las tradiciones, la música y la identidad mexicana.

Para garantizar que las actividades se desarrollaran en condiciones seguras, la demarcación afirmó que implementó un operativo de seguridad y Protección Civil, con personal destinado a la prevención, atención y respuesta ante cualquier eventualidad.

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