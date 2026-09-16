Pemex dio a conocer que vendió este martes el barril de crudo en 107.51 dólares y fue su mayor cotización desde el pasado 19 de mayo.

La mezcla mexicana de exportación se elevó 2.6% y lleva dos jornadas consecutivas de avances.

El crudo nacional ganó de la mano del petróleo estadounidense, conocido como WTI, cuyo precio acabó este martes con una subida de 4.4%, hasta 105.83 dólares el barril y también es su precio de cierre más alto desde mayo.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 4.44 dólares con respecto al cierre previo.

La subida del crudo estuvo impulsada por informaciones que aseguran que Arabia Saudita ha cancelado entregas de petróleo a clientes europeos previstas para septiembre debido al cierre de un importante oleoducto que sufrió varios ataques con drones procedentes de Irak.

El oleoducto Este-Oeste, situado en las regiones de Riad y Medina, fue objeto de “múltiples ataques el jueves 10 de septiembre de 2026”, por lo que “fue cerrado como medida de precaución”, informó el viernes el Ministerio de Energía saudí.

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Esta instalación, situada en las regiones de Riad y Medina, transporta siete millones de barriles de crudo por día y es la principal ruta de suministro a los mercados globales ante las tensiones en el estrecho de Ormuz.

Los analistas de Goldman Sachs señalaron este martes que los ataques contra infraestructuras petroleras “suponen una escalada significativa del conflicto y elevan la probabilidad de un escenario alcista de precios”.

A esto se suma que los rebeldes chiíes hutíes del Yemen aseguraron este lunes haber atacado “con decenas de misiles y drones” una base aérea ubicada en el sur de Arabia Saudita, con “impacto preciso y directo”.

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El precio del barril del crudo Brent para entrega en noviembre subió este martes 2.9%, hasta situarse en 108.75 dólares en el mercado de futuros de Londres, su precio más alto en cuatro meses.

Con información de EFE

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