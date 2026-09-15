La celebración del Día de la Independencia implicará gastos para los mexicanos que varían dependiendo del platillo, siendo lo más caro el pozole, con respecto a tostadas de pata o de tinga de pollo.

A pesar de que en el mes de agosto bajaron los precios de la carne de cerdo, maíz y de la cebolla, la elaboración de dicho platillo es de las más caras.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) aseguró que preparar un pozole para 10 personas costará dos mil 350 pesos, casi el doble de lo que costará elaborar otros platillos mexicanos.

De acuerdo a un sondeo hecho por dicho organismo, elaborar una tinga de pollo costará alrededor de mil 440 pesos, si se trata de tostadas de pata el gasto será de mil 265 pesos y los pambazos costarán mil 568 pesos.

De acuerdo con la Anpec, las tostadas de pata representan un gasto de mil 265 pesos y los pambazos de mil 568 pesos para una celebración de 10 personas. Foto: Unsplash.

Si se elaboran varios platillos podría implicar un gasto promedio de ocho mil 100 pesos, frente a los siete mil que costó en 2025, si se considera que también se comprarán refrescos, aguas de sabor, cerveza, tequila, papel picado y banderas.

Dijo que acudir al Zócalo de la Ciudad de México representará un gasto promedio de 670 pesos por personas considerando transporte, alimentos y bebidas, desde elotes y pambazos hasta buñuelos, marquesitas y café de olla.

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Si se celebra en restaurantes, bares y antros, el gasto promedio por persona subiría a mil 650 pesos por persona.

Desde las 12 del día, las personas comenzaron a llegar al Zócalo de la capital para apartar un lugar. 15/09/2026. | Foto: Diego Israel.

Sobre la compra de trajes típicos el presidente de la Anpec, Cuauthémoc Rivera, dijo que las "blusas bordadas, chales, camisas de manta, sombreros y trajes de charro pueden representar un gasto de hasta mil 380 pesos por persona.

"Y para cerrar la celebración al más puro estilo mexicano, una serenata de mariachi, con seis melodías, (gama media) puede alcanzar los 4 mil 200 o 700 pesos por canción", explicó.

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Rivera dijo que "el 15 de septiembre no es solamente una noche de fiesta, es una expresión popular de identidad, orgullo y pertenencia. Y este año, esa celebración cobra un significado especial, porque la defensa de la soberanía nacional vuelve a ser un tema crucial en la coyuntura política del país”.

Añadió que hoy está en discusión la relación económica y comercial que México debe mantener con su principal socio comercial, Estados Unidos, paradójicamente la primera economía del mundo, con quien se realiza alrededor del 70% de nuestras operaciones comerciales y con quien compartimos una frontera de más de 3 mil kilómetros, por lo que dijo hay que considerar que al ser vecinos tienen destinos compartidos los dos países.

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