Este martes el Toluca venció al Puebla en su partido pendiente por la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y con esos tres puntos, se convirtió en el nuevo líder del campeonato.

Los Diablos Rojos tomaron la cima del campeonato con 19 unidades y los partidos al corriente. De esta forma, están por encima de las Chivas, que tienen 17 unidades en el segundo lugar. Este fin de semana, enfrentarán al América en una lucha que entregará más que tres puntos. El liderato también está en juego. Las Águilas, justamente, están en el tercer lugar con 16 puntos, uno más que el Cruz Azul, ubicado en el cuarto escalón.

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La zona de Liguilla la completan algunas de las revelaciones más importantes del torneo y todos comparten los mismos puntos. Querétaro, León, Tijuana y Puebla, tienen 13 unidades y luchan por una mejor posición jornada con jornada. Atlas también tiene los mismos puntos, pero la diferencia de gol los relega al puesto 9 de la tabla.

Pumas está fuera de zona de Liguilla al tomar el lugar 11 con 11 puntos, mientras que otros equipos que generalmente son protagonistas como Rayados y Tigres, tampoco están en una posición favorable.

El Apertura está a mitad de su desarrollo y la tabla de posiciones está al rojo vivo. A continuación, les dejamos la imagen de la tabla de posiciones completa para que veas cómo va tu equipo.

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