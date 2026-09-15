Con el cierre del mercado de fichajes en la Liga MX, el futbol mexicano vivió semanas de intensa actividad fuera de las canchas, con movimientos importantes que llamaron la atención de aficionados y especialistas antes de concluir los registros para el Apertura 2026.

Con el objetivo de fortalecer sus plantillas y aumentar sus aspiraciones al título, varios equipos apostaron por incorporar talento de jerarquía para encarar de mejor manera el semestre.

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Clubes como Monterrey, Tigres y América fueron algunos de los protagonistas del mercado, aprovechando la ventana de transferencias para sumar piezas clave y brindar más alternativas a sus respectivos cuerpos técnicos de cara a un torneo cada vez más competitivo.

Ahora que el Apertura 2026 ya superó sus primeras jornadas y comienza a perfilar a los candidatos al campeonato, es momento de analizar cuáles han sido las incorporaciones que más expectativas han generado.

A continuación, te presentamos el Top 5 de los mejores fichajes de la Liga MX para el Apertura 2026.

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LOS MOVIMIENTOS MÁS IMPORTANTES

Diego Rossi: El delantero uruguayo llegó a Monterrey procedente del Columbus Crew a cambio de una cifra cercana a los 8 millones de dólares, convirtiéndose en una de las incorporaciones más importantes del Apertura 2026. Con experiencia en la MLS y destacadas actuaciones en Estados Unidos, Rossi aterrizó en la Liga MX con la misión de aportar goles.

César Huerta: El regreso del "Chino" Huerta a Pumas se convirtió en uno de los movimientos más destacados del Apertura 2026. Tras cumplir el sueño de jugar en el futbol europeo, el atacante mexicano volvió a Ciudad Universitaria con la responsabilidad de convertirse nuevamente en el referente ofensivo del equipo universitario.

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Elías Montiel: Considerado una de las mayores promesas del futbol mexicano, Elías Montiel protagonizó uno de los movimientos más importantes del Apertura 2026 al convertirse en un fichaje histórico para Atlas tras brillar con Pachuca.

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Emiliano Gómez: El atacante uruguayo de 24 años protagonizó uno de los movimientos más llamativos del mercado al dejar al Club Puebla para convertirse en nuevo refuerzo de Tigres UANL. La negociación se cerró rápidamente ante el interés del conjunto regiomontano por sumar mayor profundidad y poder ofensivo a su plantilla.

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Orbelín Pineda: El regreso de Orbelín Pineda a la Liga MX para vestir la camiseta de Rayados de Monterrey fue, sin duda, uno de los movimientos más mediáticos e importantes del mercado de verano. El mediocampista mexicano puso fin a su etapa en el AEK de Atenas de Grecia para unirse al ambicioso proyecto deportivo encabezado por Matías Almeyda.