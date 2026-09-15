Cuernavaca, Mor.- La rabia y el coraje regresaron a los rostros de las estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) al marchar para manifestar su repudio a los crímenes de alumnas, cinco desde abril de 2025 a la fecha, considerando el asesinato de Claudia Tacoronte, de origen español, con estadía desde agosto pasado en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).

El contingente partió de su sede en el poblado de Chamilpa, norte de Cuernavaca, y pasado el mediodía arribó al corazón de la ciudad. A su paso pintaron comercios y retiraron adornos de la 24 Zona Militar; con ellos caminaba “El Bloque Negro”, jóvenes encapuchados, con herramienta pesada y palos para romper vidrios, principalmente.

Su entrada a la explanada “Emiliano Zapata Salazar” fue acompañada de consignas en demanda de justicia para su compañera apuñalada la noche del sábado, en el municipio de Cuautla, al oponerse, supuestamente, a un asalto. Un dato pericial preliminar indica que el cuerpo de Claudia registró heridas en el vientre producidas por arma blanca.

A su paso pintaron comercios y retiraron adornos de la 24 Zona Militar. | Foto: Justino Miranda / EL UNIVERSAL

El cerco con vallas metálicas, colocado alrededor del zócalo de Cuernavaca, no fue impedimento para que el contingente estudiantil, tras romper los alambres, pasara a la plancha y enseguida arremetiera contra puertas y vidrios del Palacio de Gobierno. También arrojaron huevos y artefactos de pólvora conocidos como “palomas” contra las instalaciones.

Sus gritos fueron en demanda de mayor seguridad para los estudiantes, celeridad en las investigaciones sobre el crimen de Claudia y captura del responsable. Sobre la explanada colocaron banderas de México y España como símbolo de una hermandad producida por un acto funesto.

El contingente exigió a las autoridades estatales el esclarecimiento del asesinato y justicia para la joven. | Foto: Justino Miranda / EL UNIVERSAL

El contingente exigió a las autoridades estatales el esclarecimiento del asesinato y justicia para la joven y demandó la implementación de medidas efectivas para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil, al advertir que los feminicidios y hechos de violencia contra mujeres no son casos aislados.

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Durante el mitin, los universitarios también lanzaron críticas contra la UAEM, a la que acusaron de ignorar los casos de violencia que se registran en Morelos y, al mismo tiempo, promover programas de intercambio internacional sin garantizar condiciones de seguridad para los estudiantes.

Exigieron el esclarecimiento del asesinato y castigo para quien resulte responsable de la muerte de Claudia, además de que las autoridades brinden todo el apoyo económico y legal a la familia de la víctima.

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JACL/cr