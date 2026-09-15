El actor británico Robert Pattinson encabeza el elenco del largometraje 'PRIMETIME', una propuesta cinematográfica que toma como punto de partida la historia de 'To Catch a Predator' (Atrapar a un depredador), la emblemática y discutida emisión de telerrealidad de la televisión estadounidense conducida por el periodista Chris Hansen.

La cinta plantea un análisis crítico sobre la transformación del combate al crimen en un producto audiovisual de alto impacto comercial, cuestionando los límites éticos del periodismo de investigación cuando este se fusiona con las dinámicas del espectáculo masivo.

El actor británico Robert Pattinson asiste a la alfombra roja de la película "Primetime", presentada a concurso en la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Foto de Tiziana FABI / AFP.

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El origen real: la mecánica de 'To Catch a Predator'

De acuerdo con información del sitio especializado GQ México, la película encuentra su fundamento en el formato transmitido por la cadena NBC durante el periodo comprendido entre 2004 y 2007.

La estructura del programa se basaba en la ejecución de operaciones encubiertas en plataformas de internet, donde un equipo de producción simulaba la identidad de personas menores de edad. A través de este mecanismo, los investigadores atraían a los sospechosos hacia una residencia preparada con cámaras ocultas bajo la promesa de concretar un encuentro personal.

Al arribar al inmueble, los individuos eran confrontados directamente por el presentador Chris Hansen ante las cámaras de televisión. Posteriormente, el equipo de producción entregaba a los involucrados a las autoridades policiales que aguardaban en el lugar. Este modelo de producción televisiva generó un amplio debate sobre el uso de la celada como recurso de investigación periodística y el impacto de la exposición mediática antes de un debido proceso judicial.

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Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

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La propuesta cinematográfica y la obsesión por el rating

En el largometraje dirigido por Lance Oppenheim, Robert Pattinson interpreta a una versión dramatizada del icónico presentador de televisión. La narrativa se enfoca en la psique del personaje, quien exhibe una creciente obsesión por el éxito de audiencia y las métricas de rating. La dirección explora los márgenes donde convergen la moralidad, la aplicación de la ley y el sensacionalismo dentro de la industria del entretenimiento.

La obra analiza la manera en que el sufrimiento de las víctimas y la persecución de presuntos delincuentes se convirtieron en un bien de consumo masivo para los televidentes. A través de este enfoque, la producción audiovisual cuestiona la adicción del público hacia los formatos de cacería mediática y reflexiona sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la creación de narrativas donde el espectáculo prevalece sobre el rigor judicial.

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¿Cuándo saldrá "Primetime" en México?

Tras su debut en el Festival Internacional de Cine de Venecia, la película producida por el estudio A24 tiene programado su estreno comercial en Estados Unidos para el 25 de septiembre de 2026. En el caso de México y el resto de América Latina, las distribuidoras aún no confirman una fecha exacta de llegada a las salas de cine locales, aunque se prevé que la cinta arribe al país a finales de año tras su recorrido inicial por las carteleras norteamericanas e internacionales.

Ya está disponible un nuevo tráiler de ‘PRIMETIME’, protagonizada por Robert Pattinson como Chris Hansen.

La película recrea el trabajo detrás de ‘TO CATCH A PREDATOR’, donde Hansen confrontaba a adultos que intentaban encontrarse con menores.

‘PRIMETIME’ llegará a los cines el… pic.twitter.com/cQFXFx1stT — PopCine (@PopCine_Oficial) September 15, 2026

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