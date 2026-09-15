Brasilia. El Supremo Tribunal Federal de Brasil suspendió el martes las deliberaciones en un caso que gira en torno a uno de sus jueces y que sacude la carrera hacia las elecciones presidenciales en octubre.

El tribunal estaba listo para decidir sobre si el juez Alexandre de Moraes, el hombre que encabezó el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, debería enfrentar una investigación en un caso de corrupción.

La sesión terminó con la postergación de la decisión sobre el juez, posiblemente hasta mediados de diciembre.

Eso la aplazaría hasta mucho después de la votación, en la que se prevé que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, sean los candidatos más competitivos en lo que se vislumbra como una elección muy reñida.

Caso contra juez divide al tribunal

Los dos jueces del Supremo Tribunal Federal en el centro de una crisis sin precedentes en el máximo tribunal son percibidos como extremos opuestos del polarizado espectro político de Brasil.

De Moraes enfrenta acusaciones planteadas por el juez André Mendonca, designado por Bolsonaro. El caso gira en torno a su conexión con el clausurado Banco Master, un caso que ha afectado a políticos de alto rango y a miembros del Poder Judicial.

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La semana pasada, Mendonca hizo públicos documentos donde se muestra que el jefe de Banco Master, Daniel Vorcaro, quien ahora está en prisión, buscó asesoría legal con De Moraes cuando estaba a punto de ser arrestado. En los documentos también se indica que el banco tenía un contrato por 130 millones de reales (23 millones de dólares) con el bufete de abogados de la esposa de De Moraes.

El martes, fuera del tribunal, varias decenas de simpatizantes de Bolsonaro protestaban y exigían que De Moraes abandone el tribunal o sea sometido a un juicio político por el Senado. Su presencia disminuyó a medida que la lluvia caía sobre Brasilia, la capital.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro sale de un hospital durante una liberación temporal de su arresto domiciliario para recibir un tratamiento médico, en Brasilia, Brasil, el 14 de septiembre de 2025. Foto: Xinhua

Muchos brasileños pasaron el día pegados a sus televisores, viendo las acaloradas discusiones entre los jueces, incluida la hostilidad entre De Moraes y Mendonca.

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En sus declaraciones, De Moraes negó haber cometido irregularidades. También acusó a Mendonca de emprender una vendetta en su contra por razones políticas, lo que provocó un breve intercambio de gritos entre ambos.

“(Mendonca) trabaja para un grupo político que intentó dar un golpe de Estado en este país”, dijo De Moraes, quien también acusó a su colega de solicitar a la policía federal que lo investigara ilegalmente a él y a su familia. Las investigaciones sobre jueces del Supremo Tribunal Federal deben ser autorizadas por el pleno del tribunal.

Mendonca negó la acusación y dijo que ha actuado siguiendo las normas del Supremo Tribunal Federal. Las sospechas contra De Moraes se mantendrán hasta que el tribunal decida.

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Para comenzar la sesión, el presidente del tribunal, Luiz Edson Fachin, leyó el informe de la policía federal que Mendonca hizo público la semana pasada. Indicó que programó la sesión del martes para abordar “un momento difícil” para el tribunal.

“Los desacuerdos son legítimos. Los enfrentamientos personales no lo son”, expresó Fachin en sus declaraciones iniciales. “La decisión corresponde al pleno, no a un solo juez”.

De Moraes argumentó que ni la policía federal de Brasil ni los fiscales federales habían pedido a Mendonca que lo investigara y que el tribunal debería considerar anular el caso en su contra.

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Ese debate provocó airados intercambios entre distintos jueces, lo que llevó al juez Flávio Dino a pedir la revisión que derivó en la postergación de la decisión.

“Tengo que detener esta situación”, dijo Dino. “No tenemos ninguna condición para decidir. Este ambiente solo puede empeorar, y la sociedad está viendo algo diferente de lo que manda la ley”.

El tribunal no considerará el martes si Mendonca se excedió e investigó ilegalmente a De Moraes, una afirmación que el propio de Moraes y expertos legales han planteado recientemente.

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Dos de 10 jueces solicitaron no votar sobre decisión de investigar a De Moraes

Kassio Nunes Marques, quien preside el tribunal electoral de Brasil, señaló que su cargo no le permite participar en la decisión, porque su resultado podría tener algún impacto en la campaña electoral.

José Dias Toffoli, quien anteriormente se apartó de la supervisión del caso Banco Master debido a sus vínculos con Vorcaro, también se negó a votar. Toffoli volvió a negar cualquier irregularidad en su relación con el banquero.

La jueza Carmen Lúcia, la única mujer en el tribunal, intentó apartarse de las disputas, incluidas algunas dirigidas a Fachin, quien fue acusado públicamente por algunos de sus colegas de no proteger al tribunal como presidente.

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“Me encuentro, como quizá muchos de mis colegas, en un estado de profunda consternación y tristeza”, dijo Lúcia al final de la sesión. “Estoy triste, no solo por el asunto que nos trae aquí, sino también porque este Supremo Tribunal, el guardián de la Constitución, ha causado inquietud cívica entre todos los ciudadanos brasileños en los últimos días”.

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