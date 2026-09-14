Brasil entra en la recta final de la elección presidencial más tensa desde su regreso a la democracia. En menos de tres semanas, el domingo 4 de octubre, más de 158 millones de brasileños podrán salir a votar para elegir presidente, renovar el Congreso y votar gobernadores. La elección parece sacada de guión de telenovela brasileña. Un presidente de 80 años que busca un cuarto mandato contra el hijo de un expresidente que sigue la campaña desde la cárcel. JP Spinetto, periodista; columnista de asuntos latinoamericanos en Bloomberg Opinion, nos habla al respecto.

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