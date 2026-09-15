Erick Portillo continúa escribiendo páginas importantes para el atletismo mexicano. Luego de firmar una destacada actuación en el World Athletics Ultimate Championship de Budapest, el saltador de altura regresó al país convertido en uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Con un lugar en el podio frente a algunos de los mejores exponentes de la disciplina, el chihuahuense reafirmó su crecimiento en la élite internacional y dejó claro que sus ambiciones van mucho más allá de una medalla: su objetivo es convertirse en campeón del mundo y conquistar el oro olímpico.

"Entiendo que, con los resultados, las expectativas sobre mí van en aumento. Yo no voy a parar hasta ser campeón del mundo y campeón olímpico; esa es mi meta: demostrar que los mexicanos somos chingones", mencionó.

Erick Portillo también agradeció el respaldo recibido y las condiciones brindadas para su preparación. El saltador chihuahuense, quien en esta competencia recibió un brazalete conmemorativo en lugar de una medalla tradicional, destacó que continuará trabajando para elevar sus marcas y competir al más alto nivel. Con la mira puesta en 2027, el mexicano considera que será un año fundamental en su carrera, ya que tendrá la oportunidad de medirse nuevamente ante los mejores exponentes.

"Todo en la temporada estuvo enfocada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ahora habrá que planear diferente. Sé que puedo saltar más y esa es la meta. Me siento muy bien físicamente, el objetivo en 2027 es llegar a los 2.35m",finalizó.