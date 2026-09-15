Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, reconoció a nuestro país por "compromiso, experiencia y asociación" que ayudan a fortalecer los lazos entre ambas naciones y a entregar resultados.

A través de sus redes sociales, el embajador Johnson felicitó a México por la conmemoración del 216 aniversario de su Independencia.

"Celebrando el Día de la Independencia de México con nuestros colegas mexicanos en Mission Mexico".

"Su compromiso, experiencia y asociación ayudan a fortalecer los lazos entre nuestros países y a entregar resultados para nuestros pueblos todos los días", escribió el diplomático estadounidense.

"Les deseo a usted y a todos los mexicanos un muy feliz Día de la Independencia", agregó.

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