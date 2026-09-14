Para garantizar la seguridad de las maniobras aéreo militares que se realizarán para conmemorar el CCXVI aniversario del inicio de la Independencia de México y por indicación de la autoridad aeronáutica, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) informó que suspenderá los despegues y aterrizajes de aeronaves el próximo 16 de septiembre de las 10:00 a las 14:00 horas.

De acuerdo con los NOTAM A8260/26 y B1724/26 (aviso o información para Aviadores), emitidos por la Agencia Federal de Aviación Civil y difundidos a través de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, el aeropuerto estará cerrado a todo tipo de vuelos en el horario señalado.

El AICM suspenderá operaciones aéreas por desfile del 16 de septiembre. ➡️ https://t.co/T6iEPTFtOa @aeropuertos_GAM pic.twitter.com/wJK8Khf3YB — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 14, 2026

Se recomienda a los usuarios que tengan programado un viaje para esa fecha, consultar con su línea aérea el estatus de su vuelo, en virtud de que este evento traerá algunos ajustes en los horarios programados.

Es importante señalar que, esta suspensión de operaciones se acuerda de manera coordinada entre las autoridades civiles y militares, indicó el AICM.

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