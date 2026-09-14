Amazon suspendió su vinculación con la aerolínea de carga que operaba el avión que sufrió un accidente el pasado 6 de septiembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, que causó la muerte de cinco pasajeros de una camioneta contra la que chocó la aeronave.

"Hemos dedicado tiempo a apoyar la investigación y a revisar algunas de las circunstancias que lo rodean, y hemos decidido suspender nuestras operaciones con 21 Air", dijo en un comunicado la portavoz de Amazon, Kelly Nantel.

Un avión de carga de esa aerolínea se salió de la pista cuando aterrizaba en el aeropuerto e impactó contra varios vehículos en tierra, incluida una camioneta de servicios de limpieza que se hallaba dentro del recinto.

Según la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, en inglés), a cargo de la investigación del accidente, los pilotos del avión valoraron abortar el aterrizaje una vez tocaron tierra por un posible exceso de velocidad, pero finalmente no ejecutaron la maniobra.

El avión era un Boeing 767-300 con más de 30 años de antigüedad que había partido del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan de Puerto Rico.

Avión de carga Boeing 767 operado para Amazon Prime Air se incendia en el Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: Captura de pantalla

El accidente causó el cierre de dos pistas del aeropuerto y generó decenas de vuelos suspendidos y cientos de retrasos en los días posteriores.

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Una pista sigue cerrada este lunes, según el diario local Miami Herald, lo que ha generado más de sesenta retrasos durante la jornada.

La esposa de uno de los cinco fallecidos y uno de los ocupantes de la camioneta que resultó herido presentaron dos demandas la semana pasada contra Amazon, Amazon Air Cargo, otras empresas aéreas relacionadas y los dos pilotos de la aeronave por el incidente.

Consideran que el accidente fue consecuencia de una cadena de negligencias, incluidas un error del piloto, una formación inadecuada y el uso de una aeronave con 32 años de antigüedad, entre otras.

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