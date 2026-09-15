La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio su segundo Grito de Independencia y, a continuación, EL UNIVERSAL enlista las arengas hechas desde Palacio Nacional.

Durante la Ceremonia del 216 Aniversario de la Independencia, la mandataria federal destacó a los pueblos indígenas, afromexicanos y migrantes.

"¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

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¡Viva Leonora Vicario!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

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¡Viva Antonia Nava!

¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!

¡Vivan las pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos!

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¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

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¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la justicia!

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¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!"

¿Cuáles fueron las arengas de Sheinbaum en 2025?

El año pasado, desde el balcón central de Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó su primer Grito de Independencia, durante el cual, además de arengas dedicadas a figuras de dicho acontecimiento histórico, dedicó algunas palabras a mujeres.

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"¡Viva la Independencia!

¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!

¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón!

¡Viva José María Morelos y Pavón!

¡Viva Leonora Vicario!

¡Viva Ignacio Allende!

¡Viva Gertrudis Bocanegra!

¡Viva Vicente Guerrero!

¡Viva Manuela Molina "La Capitana"!

¡Vivan las heroínas anónimas!

¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!

¡Vivan las mujeres indígenas!

¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes!

¡Viva la dignidad del pueblo de México!

¡Viva la libertad!

¡Viva la igualdad!

¡Viva la democracia!

¡Viva la justicia!

¡Viva México libre, independiente y soberano!

¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!"

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dft/bmc