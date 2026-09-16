Metrópoli | 16-09-26 | 00:39 |

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez encabezó la ceremonia del en la Explanada Jardín Cuitláhuac.

La mandataria reconoció a las heroínas y héroes que dieron patria, así como a los pueblos originarios y gente de .

"Hoy gritamos con orgullo por nuestra Independencia, por la memoria de quienes nos dieron Patria y la fuerza de nuestros pueblos originarios. ¡Iztapalapa se levanta con la valentía de su gente trabajadora, con el amor de nuestras familias y la fuerza de las mujeres que transforman la nación!

Aleida Alavez durante el grito de Independencia en Iztapalapa. Foto: Especial
Aleida Alavez durante el grito de Independencia en Iztapalapa. Foto: Especial

¡Viva la justicia! ¡Viva Iztapalapa! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!", destacó.

De acuerdo con la alcaldía, Alavez realizó el grito por el aniversario 216 del inicio de la guerra de Independencia frente a 52 mil personas.

Los artistas invitados para amenizar la noche y la celebración fueron Jorge Carmona y Pancho Barraza.

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Además, se realizó un espectáculo de drones, con los que se formó la frase "Viva Iztapalapa".

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cdm

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