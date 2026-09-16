Metrópoli | 16-09-26 | 00:13 | Actualizada | 16-09-26 | 00:31 |

El alcalde de , Giovani Gutiérrez dio el tradicional Grito de Independencia correspondiente al 216 aniversario de la Gesta Heroica en el centro histórico de la demarcación, que congregó a más de 100 mil personas a lo largo del 15 de septiembre.

El alcalde hizo sonar la campana en el frontispicio del Palacio de Cortés desde donde soltó la arenga:

“¡Mexicanas y mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva la ! ¡Viva México!”, expresó.

Posteriormente hizo ondear el Lábaro Patrio acompañado de su familia, así como los representantes de la Defensa, Guardia Nacional y Marina, así como SSC.

También asistieron integrantes de su gabinete, concejalas y concejales, diputados federales y locales. Todas y todos disfrutaron del tradicional espectáculo de pirotecnia.

De acuerdo con la alcaldía, se registró una asistencia de más de 100 mil personas a lo largo del día desde las 14 horas hasta pasadas la medianoche cuando aún arribaban algunas personas para disfrutar de la cartelera artística, y no se registraron incidentes.

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cdm

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