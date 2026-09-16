El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez dio el tradicional Grito de Independencia correspondiente al 216 aniversario de la Gesta Heroica en el centro histórico de la demarcación, que congregó a más de 100 mil personas a lo largo del 15 de septiembre.

El alcalde hizo sonar la campana en el frontispicio del Palacio de Cortés desde donde soltó la arenga:

“¡Mexicanas y mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva México!”, expresó.

Posteriormente hizo ondear el Lábaro Patrio acompañado de su familia, así como los representantes de la Defensa, Guardia Nacional y Marina, así como SSC.

También asistieron integrantes de su gabinete, concejalas y concejales, diputados federales y locales. Todas y todos disfrutaron del tradicional espectáculo de pirotecnia.

De acuerdo con la alcaldía, se registró una asistencia de más de 100 mil personas a lo largo del día desde las 14 horas hasta pasadas la medianoche cuando aún arribaban algunas personas para disfrutar de la cartelera artística, y no se registraron incidentes.

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cdm