El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, destacó que un gobierno no debe limitarse a administrar el presente, sino que tiene la obligación de imaginar el futuro, prepararlo y construirlo.

“Gobernar es asumir la responsabilidad de las consecuencias de la toma de decisiones y, quienes tenemos el privilegio de servir a Coyoacán, debemos hacerlo pensando más allá de nuestro tiempo. Necesitamos entender que el futuro no se construye mañana, el futuro se construye hoy”, dijo al encabezar la ceremonia cívica por la Batalla de Chapultepec

Añadió que quienes tienen el privilegio de servir a Coyoacán, deben hacerlo pensando más allá de su tiempo, mirando siempre hacia el futuro, y “debemos preguntarnos todos los días: ¿qué Coyoacán queremos entregar a nuestros hijos?”.

“Nuestra responsabilidad no debe medirse solamente por lo que podemos mostrar hoy, debe medirse también por lo que dejaremos mañana. La verdadera obra de gobierno no siempre es la que se inaugura, muchas veces es la que transforma silenciosamente la vida de una generación”, añadió.

Gutiérrez Aguilar señaló que el propósito y compromiso de su gobierno debe ser que las nuevas generaciones estudien en mejores condiciones, crezcan en espacios seguros y tengan acceso a la cultura, al deporte y a la educación, así como a oportunidades que les permitan salir adelante y mirar al futuro con esperanza. “Y para lograrlo, necesitamos entender que el futuro se construye hoy para el mañana”.

Al recordar la memoria de los Niños Héroes, el alcalde Giovani recalcó que hay momentos en la historia de una nación en los que el deber exige poner por delante el interés colectivo y esa enseñanza sigue vigente.

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“Hoy tenemos que defender la educación, la seguridad de nuestras familias, nuestros espacios públicos, nuestra cultura y tradiciones, el medio ambiente, la generación de oportunidades, así como construir un futuro mejor para quienes vienen detrás de nosotros. Su memoria tiene que convertirse en inspiración para actuar”, compartió.