Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República, expresó que "un pueblo soberano no somete su libertad a agentes externos ni internos” al conmemorar el 216 aniversario del Grito de Independencia de México con una ceremonia cívica de honores e izamiento de la bandera nacional.

En la explanada del Parque Nacional de Justicia, sede de la FGR en la Ciudad de México, la titular del Ministerio Público Federal afirmó que el país ha conocido distintas formas de intervención y disputa por sus decisiones soberanas, desde 1810 hasta 1821, en que se concretó la independencia nacional.

“Desde 1810 hasta 1821, en que la independencia se consumó, México ha conocido a lo largo de su historia distintas formas de presión, intervención y disputa por sus decisiones soberanas. Esto es una muestra de que un pueblo soberano no somete su libertad a agentes externos ni internos”, sostuvo.

De igual forma, ante fiscales, jefes de unidad, agentes del Ministerio Público, Policías Ministeriales y Peritos, Godoy Ramos dijo que la soberanía se va debilita desde dentro cuando se busca utilizar a las instituciones para beneficio de unos cuántos.

“La independencia de México también se pone a prueba cuando intereses particulares pretenden colocarse por encima del interés colectivo, cuando la ambición personal, económica o política, buscan utilizar a las instituciones para beneficio de unos cuantos”.

Conmemoración del Grito de Independencia por parte de la FGR (15/09/2026). Foto: FGR

“La soberanía se va debilitando desde dentro. Por ello, defender a México significa combatir la corrupción, hacer valer la ley y asegurar que los recursos y las instituciones de la nación estén al servicio de todas y todos los mexicanos”, indicó.

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Asimismo, la fiscal mencionó que la libertad de México recae en el cumplimiento de las leyes que garantizan democracia e igualdad reconociendo y respetando las diferencias.

“La historia nos ha enseñado que la soberanía nunca puede darse por sentada, se sostiene todos los días con las decisiones que tomamos como país y con la manera en que funcionan nuestras instituciones, con nuestro actuar como personas servidoras públicas y como ciudadanos con valores compartidos y el respeto a nuestra diversidad”.

Refirió que la defensa de nuestro país tampoco puede entenderse como aislamiento, pues es una nación abierta al mundo, comprometida con la cooperación y relaciones respetuosas, equitativas con todos los países sin renunciar a su autonomía.

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Refrendó el compromiso de la FGR de “atender a la población, investigar, procurar justicia, cumplir con la ley y ser sensibles con las causas sociales como lo hicieron nuestros héroes y nuestras heroínas”.

Abundó que defender a México significa combatir la corrupción, hacer valer la ley y asegurar que los recursos y las instituciones de la nación estén al servicio de todas y todos los mexicanos.

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