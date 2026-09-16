La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó el Grito de Independencia en la sede de la demarcación, en el marco del 216 aniversario de la gesta heroica, ante 12 mil personas.

La edil lanzó 22 vivas frente a vecinos de la alcaldía y mencionó a personajes históricos como Leona Vicario, Josefa Ortiz, José María Morelos, Vicente Guerrero y Miguel Hidalgo.

“¡Vivan los padres y madres buscadoras! ¡Vivan las mujeres y niñas que luchan por vivir libres! ¡Vivan quienes defienden la libertad! ¡Vivan quienes defienden la soberanía! ¡Viva la sociedad civil! ¡Vivan los gobiernos que combatimos las mafias! ¡Vivan los gobiernos sin alianzas con el crimen organizado! ¡Viva la resistencia democrática! ¡Vivan las 33 colonias de Cuauhtémoc! ¡Viva la Cuauhtémoc que renace! ¡Viva la gente de Cuauhtémoc! ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, arengó.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, encabezó el Grito de Independencia. Foto: Especial

Tras el Grito de Independencia, se realizó un espectáculo de pirotecnia acompañado de música mexicana.

Los festejos patrios en la sede de la alcaldía iniciaron por la tarde con una feria y verbena popular, seguidas de presentaciones de mariachi y de artistas como Luis Ángel “El Flaco”, Matute y Los Chicos N5.

Para este evento se contó con un dispositivo de seguridad que contó con la participación de elementos de la Policía Auxiliar, Sector 64 Orión; de Protección Civil de la demarcación; de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, bajo la coordinación de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Cuauhtémoc.

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