La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, encabezó el Grito de Independencia en la sede de la demarcación en el marco de la conmemoración del inicio de la lucha independentista, cuyos festejos reunieron a más de 100 mil personas.

“¡Mexicanas y mexicanos! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva Josefa Ortiz! ¡Viva José María Morelos! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Vivan los hermanos Aldama! ¡Vivan los Niños Héroes! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva la soberanía mexicana! ¡Viva la alcaldía Venustiano Carranza! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, arengó la edil.

La alcaldesa Evelyn Parra Álvarez encabezó el grito de Independencia en la Venustiano Carranza. Foto: Especial

El acto protocolario contó con la presencia de la consejera jurídica de la Ciudad de México, Eréndira Cruz Villegas; del diputado federal Julio César Moreno Rivera; de la diputada federal Elena Segura, así como de la diputada local Ana Luisa Buendía.

Los festejos patrios en la alcaldía iniciaron desde las 18:00 horas y contaron con la participación de Los Tigres del Norte, La Sonora Dinamita y Maelo Ruiz.

Tras el Grito de Independencia, Evelyn Parra hizo sonar la campana, ondeó la bandera nacional y entonó el Himno Nacional Mexicano.

Posteriormente, se realizó un espectáculo de castillos pirotécnicos acompañado de música y fuegos artificiales.

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cdm