El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, encabezó, ante 18 mil personas, el Grito de Independencia en la explanada principal de la demarcación, donde recordó el legado de los héroes que nos dieron patria, libertad y justicia.

“¡Mexicanos y mexicanas! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva la alcaldía Benito Juárez! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!”, arengó el edil.

Durante el acto protocolario, acompañaron al alcalde, Santiago Creel; la diputada federal, Kenia López, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la CDMX, Olivia Garza, entre otros invitados.

Las actividades en la demarcación comenzaron desde la mañana con el izamiento del lábaro patrio y, por la tarde, se realizó la ceremonia cívica del arrío de la bandera nacional a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de la Policía Bancaria e Industrial pertenecientes a la estrategia Blindar BJ360°.

La tradicional fiesta mexicana contó con una verbena popular instalada en ambos sentidos de Avenida División del Norte, en la cual vecinos y visitantes degustaron una amplia variedad de antojitos típicos propios de la temporada.

Al llegar la noche, los asistentes disfrutaron de la presentación musical de Grupo Baxter y Diego Schoening, quienes con su talento hicieron cantar y bailar a chicos y grandes, en medio de un ambiente familiar, y sobre todo seguro.

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Luego del acto protocolario, quienes se dieron cita en la explanada de la demarcación vivieron un momento lleno de color y alegría con el espectáculo de fuegos pirotécnicos y, para cerrar con broche de oro, Aleks Syntek puso su sello único a esta gran celebración que resalta el orgullo de ser mexicano.

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