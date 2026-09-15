Autoridades de la Ciudad de México decomisaron 120 kilogramos de pirotecnia que se encontraba en las naves mayor y menor del mercado de La Merced, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.

Estas acciones, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), forman parte del operativo "Cero Pirotecnia" y fueron realizadas por personal de la Unidad de Policía Metropolitana Fuerza de Tarea de la SSC, en coordinación con personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Los uniformados recorrieron el interior y exterior del mercado para ubicar estos artefactos que son vendidos con motivo de las fiestas patrias.

El dispositivo Cero Pirotecnia también contempla revisiones y vigilancia en los accesos de las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. 15/09/2026. | Foto: Cortesía de la SSC.

Asimismo, se realizaron pláticas con la ciudadanía para hacer conciencia sobre el peligro de por el uso de la pirotecnia y su venta.

El dispositivo "Cero Pirotecnia" también contempla revisiones y vigilancia en los accesos de las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, con atención prioritaria en las estaciones Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica, en las cuales se refuerzan las acciones para evitar el ingreso de los usuarios con esta mercancía.

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