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Autoridades de la Ciudad de México decomisaron 120 kilogramos de pirotecnia que se encontraba en las naves mayor y menor del mercado de La Merced, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza.
Estas acciones, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), forman parte del operativo "Cero Pirotecnia" y fueron realizadas por personal de la Unidad de Policía Metropolitana Fuerza de Tarea de la SSC, en coordinación con personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
Los uniformados recorrieron el interior y exterior del mercado para ubicar estos artefactos que son vendidos con motivo de las fiestas patrias.
Asimismo, se realizaron pláticas con la ciudadanía para hacer conciencia sobre el peligro de por el uso de la pirotecnia y su venta.
El dispositivo "Cero Pirotecnia" también contempla revisiones y vigilancia en los accesos de las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, con atención prioritaria en las estaciones Candelaria, Merced, Pino Suárez, Balderas, Hidalgo, Indios Verdes y Jamaica, en las cuales se refuerzan las acciones para evitar el ingreso de los usuarios con esta mercancía.
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