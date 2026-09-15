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Un sujeto que portaba medio millón de pesos fue detenido en uno de los filtros de seguridad para ingresar al Zócalo capitalino, colocado con motivo de los festejos del 216° Aniversario del Grito de Independencia.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), el joven intentó pasar por el punto de revisión en las calles República de Chile y Tacuba, colonia Centro, sin embargo mostraba una actitud evasiva e inusual.
Por lo anterior, los uniformados a cargo del filtro le realizaron una revisión, mediante la cual le hallaron diversos fajos de billetes en una mochila.
El dinero estaba dividido en seis paquetes con billetes de 200 pesos en la mochila, además de dos paquetes más con billetes de 100 pesos entre sus ropas, que en total sumaban 500 mil pesos en efectivo.
El hombre de 20 años de edad no pudo acreditar la procedencia del dinero, por lo que fue detenido y junto con el efectivo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, para que determine su situación legal.
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