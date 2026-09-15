Varios de los asistentes al Grito de Independencia en el Zócalo capitalino llevaron sus playeras de la Selección nacional, así como banderas y otros artículos tricolor.

Incluso algunas personas llevaron capas de color verde con el logo del futbolístico de México, las cuales se utilizaron en las calles hace un par de meses en el Mundial de Futbol.

Además de los sombreros grandes, bigotes, cornetas y moños, en las calles aledañas a la plaza mayor se notó la presencia de las playeras de la selección nacional, no sólo la clásica de color verde, también las blancas y negras.

Zócalo capitalino en la tarde del 15 de septiembre, previo al grito. 15/09/2026. | Foto: Diego Israel.

Algunos vendedores ambulantes aprovecharon las fiestas patrias para vender estas playeras de futbol sobre lonas en el suelo, las cuales iban desde los 200 hasta los 300 pesos.

Desde las 12 del día, las personas comenzaron a llegar al Zócalo de la capital para apartar un lugar ante las presentaciones musicales en el escenario principal, así como el acto protocolario del Grito de Independencia de la presidenta Claudia Sheinbaum a las 23:00 horas.

Coyoacán también se viste de verde

Eduardo, Miryana, Farah e Ian acudieron a la verbena del centro de Coyoacán para celebrar portando las camisetas verdes de la selección. 15/09/2026. | Foto: Karla Guerrero /El Universal.

Con camisetas de la Selección Mexicana, familias y parejas acudieron a la verbena del centro de Coyoacán para celebrar el aniversario 216 de la Independencia de México.

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Las camisetas verdes, negras y blancas recorrieron los alrededores del centro de Coyoacán entre música y fiesta.

Eduardo, Miryana, Farah e Ian acudieron a la verbena del centro de Coyoacán para celebrar portando las camisetas verdes de la selección.

“Nos pusimos la playera porque representa a México y hoy es un día para sentirnos orgullosos de ser mexicanos”, comentó Eduardo.

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La familia recorrió los jardines Hidalgo y Centenario para disfrutar de la música, los antojitos y el ambiente de las fiestas patrias.

Celebran el aniversario 216 de la Independencia de México. 15/09/2026. | Foto: Karla Guerrero /El Universal.

Julio y Martha, llegaron al centro de Coyoacán portando camisetas de color blanco y negro de la Selección Mexicana para festejar el 15 de septiembre con música y comida.

Carlos acudió al centro de Coyoacán vestido con la camiseta de la Selección Mexicana para disfrutar de la música y recordar los partidos de México.

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Comentó que, era la prenda más mexicana que tenía en su armario y la seguiría utilizando los próximos años.

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cr