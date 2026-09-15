Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (Aduanas) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), detectaron un embarque de tránsito internacional de cargamento de café con cocaína.

Derivado de las acciones de control, vigilancia, revisión no intrusiva y del empleo de binomios caninos, los elementos hallaron un embarque internacional declarado como café tostado y molido, conformado por más de tres mil bolsas.

De acuerdo con las diligencias, el cargamento se encontraba contaminado con cocaína base, con más de una tonelada de este producto.

El café se encontraba contaminado con cocaína base (15/09/2026). Foto: Secretaría de Seguridad

El cargamento quedó bajo resguardo de la Aduana del AICM y se efectuaron las diligencias para determinar la naturaleza de la sustancia, procediendo con su aseguramiento, seguridad y control sobre la totalidad del embarque y continuar con el proceso para la obtención del dictamen técnico definitivo, para su posterior puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR).

En un comunicado la Semar resaltó que la actuación conjunta permitió mantener bajo control más de una tonelada de mercancía e impedir previamente su salida del país, constituyendo un resultado relevante en materia de seguridad nacional y combate al tráfico internacional de drogas

Esto al detectar una posible modalidad de contaminación de mercancía lícita para el traslado transnacional de sustancias ilícitas.

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Elementos caninos detectaron el cargamento de droga en el AICM (15/09/2026). Foto: Secretaría de Seguridad

En estas acciones también participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las dependencias enfatizaron que se robustece la cooperación interinstitucional y fortalecen los mecanismos de control y vigilancia para la protección de la legalidad en las operaciones de comercio exterior, como parte de las acciones para contribuir a la seguridad nacional y combatir posibles conductas ilícitas que afectan al país.

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