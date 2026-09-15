Del legado de José Alfredo Jiménez a los éxitos de Juan Gabriel y Vicente Fernández, la música mexicana fue tomando esta noche el Zócalo capitalino, donde distintas generaciones de intérpretes calentaron el escenario antes de la llegada de Intocable y del Grito de Independencia.

La jornada comenzó con José Alfredo Jiménez Medel, quien llegó al escenario colocado frente a Palacio Nacional para interpretar algunas de las canciones que hicieron famoso a su padre, José Alfredo Jiménez, cuyo centenario de nacimiento se conmemora este 2026.

“No me amenaces”, “Cuando vivas conmigo” y “La media vuelta” fueron parte de su repertorio, pero el momento que el público esperaba llegó con “El Rey”.

“Muchas gracias. ¡Que viva México y que viva el que sigue siendo el rey, que también fue mi padre! Ayúdenme a cantar, que seguro se la saben”, dijo Medel antes de comenzar la canción.

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Después llegó Legado de Grandeza, que mantuvo el ritmo en la Plaza de la Constitución con “Himno migrante”. La vocalista aprovechó la presentación para lanzar un mensaje dedicado a las mujeres.

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“A todas nuestras madres y mujeres que son un ejemplo de grandeza y de amor, que viva México”, dijo antes de continuar con el espectáculo.

La estafeta pasó después a Amalia, quien apareció con un traje típico de faldón blanco y blusa rosa mexicano. Su imagen se completó con el rostro pintado de blanco y detalles rosas, en una caracterización que evocaba una calavera de azúcar.

La cantante interpretó “Hermoso cariño”, entre otros temas, antes de que el norteño tomara el escenario con Pedro Aguilar y “Belleza de cantina”.

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La celebración también abrió espacio para las nuevas voces de “México Canta”. Fátima Cuevas subió al escenario con “Te reto esta noche”, mientras que Lisandro Espinoza recurrió a dos clásicos que el público reconoció de inmediato: “¿Por qué me haces llorar?”, de Juan Gabriel, y “Estos celos”, de Vicente Fernández.

Tiffany Galaviz completó el bloque de participantes del reality con “Inocente pobre amigo”, otro tema de Juan Gabriel que mantuvo el repertorio ligado a los grandes nombres de la música mexicana.

Los ganadores de México canta durante su actuación en el zócalo previo al grito de independencia. FOTO: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Así, entre canciones que forman parte del repertorio popular de distintas generaciones y nuevas voces que buscan hacerse un lugar, el escenario del Zócalo fue aumentando el ritmo mientras la plaza se llenaba.

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Ahora el turno es de Intocable, que está programado para subir al escenario alrededor de las 22:00 horas. Después vendrá el momento central de la noche: el Grito de Independencia que encabezará Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.

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