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Washington. Fuerzas de Estados Unidos interceptaron este martes en el Pacífico una embarcación que, según el Comando Sur estadounidense, era utilizada para reabastecer de combustible en operaciones de narcotráfico vinculadas a la organización criminal ecuatoriana Los Choneros.
Tras interceptar la embarcación, las fuerzas estadounidenses desembarcaron a la tripulación y posteriormente hundieron la nave; las personas que estaban en el barco serán entregadas a las autoridades ecuatorianas, según informó el Comando Sur en X. No se detalló cuántas son.
El Comando Sur aseguró que información de inteligencia había confirmado la relación de la embarcación con Los Choneros y presentó la operación como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para desarticular las redes logísticas empleadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.
Historial de operaciones de EU contra embarcaciones ecuatorianas
La operación se suma a una serie de interdicciones estadounidenses de embarcaciones utilizadas presuntamente como estaciones flotantes de reabastecimiento en el Pacífico oriental.
El Comando Sur informó de acciones similares el 28 de agosto y el 2, 7 y 8 de septiembre, varias de ellas relacionadas con Los Choneros.
A diferencia de otras operaciones estadounidenses contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, algunas de las cuales han terminado con personas muertas, en las acciones más recientes la tripulación ha sido detenida y entregada a las autoridades ecuatorianas.
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Las operaciones forman parte de una campaña de presión de Washington contra las redes de narcotráfico en el Pacífico oriental y se desarrollan en coordinación con Ecuador.
Las operaciones se producen además en el marco del estrechamiento de la cooperación entre Washington y Quito en materia de seguridad.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Ecuador a comienzos de septiembre para abordar la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, en una gira por varios países de la región.
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Durante su estancia, Rubio destacó el refuerzo de la cooperación militar, policial y de inteligencia con Ecuador y señaló que la designación de Los Choneros y otras bandas como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos abre nuevas vías de coordinación.
Washington también trabaja con Quito en la modernización del tratado bilateral de extradición, que permitió el año pasado la entrega a Estados Unidos del líder de Los Choneros, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.
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desa/dmt
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