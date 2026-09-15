Metrópoli | 15-09-26 | 19:10 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un aviso especial ante la posible durante las próximas seis horas en seis alcaldías del sur y poniente de la .

​Las son Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

​De acuerdo con el reporte de las 17:10 horas, emitido con base en información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y del VAAC-NOAA Washington, a las 15:40 horas se registró una emisión de ceniza con desplazamiento hacia el oeste, con dirección a la capital del país.

​Las autoridades precisaron que el Semáforo de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo Fase 2 y recomendaron a la población de las zonas señaladas tomar precauciones, como tapar depósitos de agua, proteger nariz y boca, y evitar realizar actividades al aire libre.

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