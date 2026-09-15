Tendencias | 15-09-26 | 19:40 |

Una lamentable noticia invadió al mundo del espectáculo, tras confirmar la muerte de la actriz nipo-coreana , famosa por interpretar a la ‘Psicóloga Irene’ en la serie de Romantics Anonymous”.

Entre otras producciones destacadas en las que participó se incluyen “Love Letter From Heaven”, “Like Father, Like Son” y “The 8-Year Engagement” y “119 Emergency Call”.

El deceso de la actriz de 44 años ocurrió el pasado 1 de septiembre, tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer colorrectal. Sin embargo, la noticia fue confirmada por su agencia este lunes 14 de septiembre. De acuerdo con Alpha Agency, a Nakamura le diagnosticaron cáncer por primera vez en 2013, pero no reveló detalles sobre su enfermedad.

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A pesar de que su cáncer entró en remisión, se detectó de nuevo en enero de 2025. Foto: Redes sociales
A pesar de que su cáncer entró en remisión, se detectó de nuevo en enero de 2025. Foto: Redes sociales

Esta fue la última publicación en Instagram de la actriz coreana Yuri Nakamura

La actriz nacida en Japón de padres coreanos, entró en etapa de remisión hace unos años. A pesar de ello le detectaron cáncer nuevamente en enero de 2025 y la enfermedad hizo metástasis. Asimismo, fue en el mes de agosto cuando le comunicaron que le quedaba poco tiempo de vida.

"Se mantuvo serena, con una hermosa y dulce sonrisa durante sus últimos momentos junto a su familia y seres queridos", añadió la agencia Alpha en el comunicado.

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La última publicación de Nakamura fue una sesión de fotos para una revista donde lució vestuarios en tendencia y una nueva colección de bolsos de una marca asiática.

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A pesar de que su cáncer entró en remisión, se detectó de nuevo en enero de 2025. Foto: Redes sociales
A pesar de que su cáncer entró en remisión, se detectó de nuevo en enero de 2025. Foto: Redes sociales

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