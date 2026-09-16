Esta noche el Puebla y el Toluca se enfrentan por el partido pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026. En plena fecha patria, la Franja y los Diablos ofrecerán entretenimiento en el estadio Cuauhtémoc.

La Franja llega a este compromiso con cuatro victorias en siete encuentros y ubicado en el octavo lugar de la tabla de posiciones. Con un nuevo triunfo en este partido pendiente, podría incluso desplazar al Cruz Azul y tomar el cuatro lugar. Sin dudas, son el equipo revelación del torneo.

Además, la prueba que tiene enfrente es digna de confirmar esa etiqueta. Toluca viene de conquistar la Leagues Cup y además, acumula 16 puntos en la Liga MX, mismos que los ubica en la segunda posición de la clasificación. Por si fuera poco, vienen motivados después de golear por 5-2 al Atlas en La Bombonera.

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Por más increíble que parezca, este será apenas el tercer partido como local de la Franja en el torneo, así que ante su gente buscarán una victoria que tendría un valor mucho más grande que solamente tres puntos.

Sin embargo, la última vez que Puebla logró vencer al Toluca fue hace seis partidos. Desde entonces, hubo dos empates y tres victorias de los escarlatas.

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Este partido será transmitido por ESPN; sin embargo, en EL UNIVERSAL Deportes les traemos el minuto a minuto para que no se pierdan las acciones más destacadas del encuentro.

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Puebla vs Toluca: MINUTO A MINUTO

Universal Deportes 07:48 PM Termina el primer tiempo Puebla y Toluca empatan 0-0 al terminar los primeros 45 minutos